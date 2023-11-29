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إيلون ماسك يعد بارتداء قلادة تضامنا مع المحتجزين في غزة

11/29/2023 4:56:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة «اكس» للتواصل الاجتماعي، بارتداء قلادة رمزية من والد أحد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا.
جاء ذلك خلال زيارة ماسك لإسرائيل بعد تعرضه لانتقادات بسبب منشور معاد لليهود على «إكس».
وتحمل القطعة المعدنية في القلادة التي تلقاها ماسك من مالكي شيم توف والد الرهينة عومر شيم توف عبارة «قلوبنا رهينة في غزة»، وظهر ذلك في مقطع فيديو عن زيارة ماسك أصدره مكتب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ.
ووضع ماسك القلادة حول رقبته، وفي وقت لاحق كتب على منصة «إكس»: «سأرتديها يوميا حتى يتم إطلاق سراح أحبائكم».

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