إيلون ماسك يعد بارتداء قلادة تضامنا مع المحتجزين في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعهد الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة «اكس» للتواصل الاجتماعي، بارتداء قلادة رمزية من والد أحد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا.
جاء ذلك خلال زيارة ماسك لإسرائيل بعد تعرضه لانتقادات بسبب منشور معاد لليهود على «إكس».
وتحمل القطعة المعدنية في القلادة التي تلقاها ماسك من مالكي شيم توف والد الرهينة عومر شيم توف عبارة «قلوبنا رهينة في غزة»، وظهر ذلك في مقطع فيديو عن زيارة ماسك أصدره مكتب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ.
ووضع ماسك القلادة حول رقبته، وفي وقت لاحق كتب على منصة «إكس»: «سأرتديها يوميا حتى يتم إطلاق سراح أحبائكم».
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