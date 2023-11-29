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تركيا تدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية

11/29/2023 4:56:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس بضرورة محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.
وفي اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة من المقرر عقده اليوم الأربعاء، قال أردوغان لغوتيريش إن «إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل وهي تنظر في أعين المجتمع الدولي»، حسبما ذكر مكتب الرئاسة.
من جهة اخرى، قالت الرئاسة التركية لوكالة فرانس برس إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يقوم بالزيارة التي كان مقررا أن تبدأ أمس لأنقرة، من دون أن تذكر السبب.
وكان الرئيس التركي أعلن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وكان أردوغان تحدث مع رئيسي عبر الهاتف الأحد الماضي، وفق الرئاسة التركية.

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