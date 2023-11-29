تركيا تدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس بضرورة محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.
وفي اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة من المقرر عقده اليوم الأربعاء، قال أردوغان لغوتيريش إن «إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل وهي تنظر في أعين المجتمع الدولي»، حسبما ذكر مكتب الرئاسة.
من جهة اخرى، قالت الرئاسة التركية لوكالة فرانس برس إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يقوم بالزيارة التي كان مقررا أن تبدأ أمس لأنقرة، من دون أن تذكر السبب.
وكان الرئيس التركي أعلن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وكان أردوغان تحدث مع رئيسي عبر الهاتف الأحد الماضي، وفق الرئاسة التركية.
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