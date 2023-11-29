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ترقب لمآل الهدنة وحماس كل الأسرى مقابل العسكريين الإسرائيليين

11/29/2023 4:56:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت قطر عرابة الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسرائيلية (حماس)، بالمشاركة مع مصر والولايات المتحدة، عن أملها في التوصل الى وقف إطلاق نار دائم، بالتوازي مع مساع أميركية لتوسيع اتفاق التهدئة الذي يدخل يومه الأخير اليوم ما لم يعلن عن تمديده مجددا.
ومع الإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين أمس يسود الترقب والانتظار حول ما إذا كانت الجهود الديبلوماسية ستنجح في التوصل الى تمديد ثان يعطي الغزاويين المزيد من الوقت لالتقاط أنفاسهم ويسمح بإدخال المزيد من المساعدات.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في بيان إنه تم الإفراج عن 30 مدنيا فلسطينيا منهم 15 قاصرا و15 امرأة، مقابل إطلاق سراح 10 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وأوضح أن قائمة المفرج عنهم من غزة شملت قاصرا و9 نساء بينهن نمساوية وفلبينية واثنتان من الأرجنتين.
وعبر الأنصاري عن أمل قطر في «إحراز المزيد من التقدم خلال الساعات والأيام المقبلة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار»
بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك تسلم قوات خاصة تابعة للجيش الرهائن الـ 12 ونقلهم إلى داخل إسرائيل، ومن ثم إخضاعهم للتقييم الطبي في مستشفيات إسرائيلية قبل لم شملهم مع أسرهم.
وكانت كتائب «عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس و«سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد أعلنتا تسليم 10 محتجزين في غزة.
وقال بيان صادر عن كتائب القسام «بشكل مشترك كتائب القسام وسرايا القدس سلمتا الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة».
وقالت «سرايا القدس» على حسابها على تطبيق تليغرام إنها قامت «بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل - فئة المدنيين».
في المقابل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين، والتي ضمت 30 فلسطينيا من القصر والنساء، مشيرة الى انه تم تجميعهم في سجن عوفر القريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلمهم مندوبو الصليب الأحمر الدولي وتأكد من هوياتهم، قبل قيامه بنقلهم إلى القدس وبيتونيا في الضفة الغربية.
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجاح فرقها في تسلم وتسليم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم كدفعة خامسة ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقنة في غزة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة بثتها قناة «الجزيرة» الفضائية وصول الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المحررين والتقاءهم بعائلاتهم وذويهم.كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية في مؤتمر صحافي أمس إن الدوحة تعمل على تعزيز دور الوساطة في التوصل إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار. ولفت إلى أن أولويات الوساطة هي النساء والأطفال ثم الرجال من المدنيين ثم العسكريين. وأشار إلى انه لا يمكن الحديث عن تفاصيل الوساطة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات من قبل الطرفين.
10 محتجزين يوميا
وأضاف ان قطر تركز على تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد اليوم الأربعاء بناء على قدرة الحركة على مواصلة إطلاق سراح 10 محتجزين يوميا. وأكد أن قطر لا تستطيع التحقق من عدد الرهائن المتبقين بعد الـ 20 الذين ستطلق حماس سراحهم اليوم.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في نسبة المساعدات التي دخلت غزة لكنه لا يرتقي إلى المأمول، و«ندعم الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى شمال غزة»، وبخصوص الحديث حول مستقبل غزة بعد الحرب، قال إن «الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار بشأن مستقبله».
في هذه الأثناء، قال مصدر لـ «رويترز» إن مديري جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» ديفيد بارنياع، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه» وليام بيرنز، اجتمعا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة «للبناء على التقدم» المحرز على صعيد تمديد الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحماس، لمدة 48 ساعة. وأضاف المصدر أن مسؤولين مصريين حضروا الاجتماع في الدوحة الذي تناول أيضا المرحلة التالية من اتفاق محتمل.
البناء على ما تقدم
وذكر المصدر أن الاجتماع هدفه «البناء على التقدم المحرز في اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية وبدء المزيد من المناقشات حول المرحلة التالية من اتفاق محتمل».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن بيرنز وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن استمرار إطلاق سراح الرهائن. وأضافت الصحيفة أن بيرنز بحث إلى جانب استمرار إطلاق سراح الرهائن، جوانب أخرى من الصراع في غزة.
أما صحيفة «واشنطن بوست» فقالت بدورها نقلا عن مصادر إن مدير «سي. آي. إيه» عقد اجتماعات بهدف التوصل إلى صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس. وأضافت أنه يضغط على حركة الجانبين لتوسيع مفاوضاتهما بشأن المحتجزين لتشمل الإفراج عن الرجال والعسكريين.
شروط «حماس»
بدورها، قناة «القاهرة الإخبارية» نقلت عن مصدر مصري وصفته بأنه مطلع، قوله إن «مسؤولين مصريين وقطريين وأميركيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة».
وصرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان بأن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق، بسبب الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر، والمشاركة الأميركية الفعالة.
إلى ذلك، نقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن مصدر في حركة حماس أن أي حديث عن الإفراج عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين لديها سيكون له متطلبات مختلفة كليا عن الإفراج عن المدنيين.
وذكر المصدر أن العسكريين المحتجزين في غزة «هم جنود وضباط وقادة فرق وألوية، ومقاتلون كانوا في دباباتهم وآخرون كانوا بزيهم العسكري وعتادهم في ثكناتهم أي انهم محاربون، وتنطبق عليهم شروط المقاومة». وأضاف ان الإفراج عن هؤلاء «لن يتم دون مبادلتهم بجميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون تمييز أو مفاضلة، ودون قوائم وتصنيفات».
بدورها، طالبت الفصائل الفلسطينية بوقف شامل للحرب على غزة. وقالت في بيان مشترك: «نقدر الدورين المصري والقطري، وندعو إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة». وناشدوا «الأشقاء في مصر استقبال عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج».
في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل أن تولي اهتماما أكبر بحماية المدنيين والحد من الإضرار بالبنية التحتية إذا شنت هجوما في جنوب غزة لتجنب المزيد من عمليات النزوح التي سيصعب على الجهود الإنسانية مواجهتها.
عين على الجنوب
ومع بدء تطلع إسرائيل إلى الجنوب لمواصلة الحرب على حركة حماس، بعد توقف القتال خلال الهدنة، قال مسؤولون أميركيون إنهم يتحدثون مع الإسرائيليين بشأن إيلاء اهتمام أكبر بالجنوب، حيث يوجد الآن نحو مليوني شخص. وقال المسؤولون للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الرسالة نقلها الجانب الأميركي على مستويات عدة بداية من الرئيس جو بايدن. وأضاف أحد المسؤولين: «شددنا على ذلك بلغة واضحة جدا مع حكومة إسرائيل.. من المهم جدا أن يراعي تنفيذ الحملة الإسرائيلية عندما تنتقل إلى الجنوب بكل السبل ألا تؤدي إلى عمليات نزوح كبيرة أخرى للسكان».
وأردف المسؤول قائلا: «لا يمكن أن يتكرر في الجنوب حجم النزوح الذي حدث في الشمال. سيكون الأمر أكثر من فوضوي، وسيفوق قدرة أي شبكة دعم إنساني.. لا يمكن أن يحدث ذلك». وذكر أنه يتعين على الحملة تجنب الهجوم على مواقع البنية التحتية مثل محطات الكهرباء والمياه والمواقع الإنسانية والمستشفيات في جنوب ووسط غزة.
وأضاف أن الإسرائيليين تقبلوا فكرة «ضرورة القيام بنوع مختلف من الحملات في الجنوب».

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