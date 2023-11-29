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شكراً من القلب لسمو العفو والكرم

11/29/2023 4:55:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) زف لنا مجلس الوزراء خبر العفو عن عدد من المواطنين الكويتيين المحكومين بسبب قضايا مختلفة، وعودة عدد من الجناسي لأصحابها في مكرمة العفو من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.
العفو جاء بموافقة كريمة سامية من والد الجميع الذي احتضن في عفوه أبناءه ولم شملهم مع أسرهم سواء من كان في داخل المؤسسات الإصلاحية تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم أو من هم خارج البلاد.
لا ننسى سمو العفو الذي سبق أن أصدر عفوه الكريم عن عدد من أبناء الكويت قبل فترة، وهذا ليس بغريب على كرم سموه وتسامحه، وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي كان له الدور الكبير في هذا الملف المهم.
هذه الخطوة المباركة أفرحت أهل الكويت وخصوصا أهالي المعفو عنهم، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالدعاء الخالص لسمو أمير العفو الشيخ نواف الأحمد بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية ويجزيه خير الجزاء على هذه المكرمة التي جمعت شمل العوائل بكل عزيز عليهم سواء من كان في الداخل او الخارج من أبناء هذا الوطن المعطاء.
وكذلك الشكر موصول للحكومة ودورها الفعال في إنهاء وطي هذا الملف والتزامهم بعهدهم في تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الشأن وعودة الجناسي لأصحابها، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الذين حملوا على عاتقهم مد يد التعاون مع النواب لحل ملف العفو والجناسي في تعاون غير مسبوق، أكدت الحكومة في أول جلسة في قاعة عبدالله السالم على لسان وزيرها الفهد ان الحكومة ستتعاون مع مجلس الأمة لتعديل المسار الذي تحقق بالتوجيه السامي من القيادة السياسية، حفظهم الله، بالعفو الكريم وعودة الجناسي.
لكم منا يا صاحب السمو الأمير وسمو وولي عهدكم الأمين حفظكما الله وأدام ظلكما على الكويت وشعبها السمع والطاعة، ولكما كل الشكر على هذه المكرمة التي هي ليست مستغربة على سمو العفو وعضيده الأمين.
أخيرا يجب على النواب بعد صدور هذا العفو الكريم التعاون مع الحكومة والسعي في حل كل القضايا التي تهم المواطن، والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة في سابقة لم تشهد لها الحياة السياسية طوال العقود الماضية نظيرا.
حفظ الله الكويت وشعبها وأدام الله عليهم نعمة الأمن والأمان.


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