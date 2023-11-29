للغوص والسفر الشراعي.. موسوعة كويتية

الموسوعة مؤلف يحتوي على معلومات عامة حول موضوعات المعرفة الإنسانية أو المتخصصة في موضوع معين، تعتمد على دقة التنظيم بحسب الترتيب الهجائي. وتعد الموسوعة مهمة لأنها تقدم معلومات أساسية وحقائق أولية.تلبية لدعوة كريمة من الأخ المؤرخ فهد غازي العبدالجليل رئيس الجمعية الكويتية للتراث، لحضور حفل أقيم بمناسبة إصدار الموسوعة الكويتية للغوص والسفر الشراعي للباحثة والمعدة شفاء فالح المطيري، بدأ الحفل بالترحيب بالضيوف، وتقديم نبذة موجزة عن إصدار هذا الكتاب المكون من 435 صفحة.تقديم الكتاب كان للعالم الفلكي د.صالح محمد العجيري، رحمه الله، ود.عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي، وحظي بمراجعة تاريخية ولغوية من الباحثين صالح خالد المسباح المريخي، وفهد غازي فهد العبدالجليل، أما المتابعة والتنسيق، فقامت بها مها يوسف أحمد المطوع. وفي كلمة مقتضبة لمؤلفة الكتاب ألقتها خلال هذا الحفل، قالت فيها: أفخر بأن أكتب عن رجالات الكويت المخلصين على اختلاف مهنهم: نواخذة (صاحب السفينة وقبطانها) كانوا، أو طواويش (تجار اللؤلؤ)، أو غاصة (الغوص والبحث عن اللؤلؤ في قاع البحر) أو مجدمية (نائب النوخذة) تزين التاريخ بدرر من تراثهم البحري وكفاحهم وقصص صبرهم سنين طوالا، حتى غدت بلدي الكويت جوهرة يرخص أمامها كل غال ونفيس.خصصت المؤلفة شفاء المطيري الصفحات الأولى بتقديم كلمة في حق مؤرخ الكويت الكبير سيف مرزوق الشملان، واصفة إياه بالنفس التي جاهدت في سبيل حفظ وتثبيت الأركان التاريخية لكويتنا الغالية الذي أثرى تاريخ الكويت البحري والبري وحافظ عليه من الاندثار. زخر هذا الكتاب بالمعلومات القيمة التي تهم الباحثين في علوم البحار بأسلوب مبسط سهل المنال وجمع الكثير من الصور المميزة لمعالم السفن والبحارة والأدوات والمصطلحات البحرية. كانت هذه الفقرة المختصرة لشهادة حق من العالم الفلكي د.صالح العجيري، رحمه الله، في تقديمه للكتاب.وفي جولة سريعة في متن هذا الكتاب بما تضمنه من صور ومواضيع لمهنة كانت تشكل الرئة التجارية الأساسية للاقتصاد الكويتي إلى جانب الرئة الثانية وهي السفر، فقد تكامل الغوص ليشكلا الجناحين اللذين طار بهما الأسطول البحري الكويتي الشراعي إلى سواحل أفريقيا غربا، وإلى سواحل الهند وسيلان شرقا من الكويت، وهي الدولة الصغيرة التي لا غطاء أخضر ولا نبع ماء من أراضيها، ولا أنبتت الأشجار الباسقة التي منها تم صنع هذا الأسطول من السفن الخشبية، ولكنها الإرادة واليقين بقدر الله تعالى الذي آمن به الكويتيون، فقبلوا التحدي وثابروا قبل حياة النفط المرفهة. تلك كانت كلمة د.عبدالمحسن عبدالله الخرافي في بداية صفحات هذا الكتاب الذي قادني إلى تتبع صفحاته واستعراض بعص الصور والمعلومات، لأجدني حينها وكأن صدى (حزاوي وقصص) والدي، رحمه الله أسمعها تخترق جدار الزمن قادمة من بعيد، تعيدني إلى عقود ثلاثة أو أربعة مضت، عندما كان يسرد لنا ولإخوتي قصص الغوص والسفر وبطولات أهل الكويت في البحث عن لقمة العيش الحلال، وما يتعرض له الغاصة من خطر محدق.جميل جدا هذا الإصدار الذي وثق حقبة مهمة من تاريخ الآباء والأجداد. شكرا للمؤلفة على هذا الجهد والاهتمام بتاريخ بلدي الكويت لتقدمه للأجيال الحالية والقادمة.

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