النفس أمّـارة بالسوء

وردت النفس ومشتقاتها في القرآن الكريم 196 مرة، ووصفها المولى عز وجل بأوصاف عدة، منها النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، وحديثي حول النفس الأمارة بالسوء أعاذنا الله منها، ولا شك أنها نفس ضعيفة تودي بصاحبها إلى المهالك وسوء الخاتمة لأنها تأمره بارتكاب الذنوب والمعاصي، وتزين له الشهوات وتدخله في كل ما نهى الله عنه، ومثلها في القرآن الكريم مثل امرأة العزيز التي قال الله في حقها في سورة يوسف وعلى لسانها: (ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).ولا شك أن النفس منبع للأفكار والخواطر، فإن غلب خيرها شرها واطمأنت عليه حتى صار لها خلقا عرفت به، وإن كانت عكس ذلك فهي نفس شريرة، فعلينا مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، فالحرص على استقامتها من اوجب الأعمال، وبذل الجهد في منعها من معصية الله تعالى، وإن اتباع الهوى يردي الإنسان ويجره الى النار جرا، وبما انه لابد من الذنب والخطأ لأننا غير معصومين من الخطأ. فعلينا المسارعة بالاستغفار والتوبة من الذنب وعدم معاودته، فالذنب قد يولد ذنوبا كثيرة إذا غفلت عنه، فانه نفسك عن هواها، يقول المولى عز وجل: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) (النازعات)، فعلى المرء أن يتذكر دائما أنه سيقف أمام الله تعالى، ولا ينسى ذلك على الإطلاق.ولقد أحسن الشاعر حيث يقول:النفس تبكي على الدنيا وقد علمتأن السعادة فيها ترك ما فيهالا دار للمرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت بانيهاإن خطر النفس الأمارة بالسوء كبير، والوقوع في المحظور وارد والله سبحانه وتعالى فتح باب المغفرة لنا على مصراعيه (إن ربي غفور رحيم). فلنسارع الى مغفرة المولى عز وجل لننال جنة عرضها السماوات والأرض والله ولي التوفيق، ودمتم سالمين.

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