النفس أمّـارة بالسوء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وردت النفس ومشتقاتها في القرآن الكريم 196 مرة، ووصفها المولى عز وجل بأوصاف عدة، منها النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، وحديثي حول النفس الأمارة بالسوء أعاذنا الله منها، ولا شك أنها نفس ضعيفة تودي بصاحبها إلى المهالك وسوء الخاتمة لأنها تأمره بارتكاب الذنوب والمعاصي، وتزين له الشهوات وتدخله في كل ما نهى الله عنه، ومثلها في القرآن الكريم مثل امرأة العزيز التي قال الله في حقها في سورة يوسف وعلى لسانها: (ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).
ولا شك أن النفس منبع للأفكار والخواطر، فإن غلب خيرها شرها واطمأنت عليه حتى صار لها خلقا عرفت به، وإن كانت عكس ذلك فهي نفس شريرة، فعلينا مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، فالحرص على استقامتها من اوجب الأعمال، وبذل الجهد في منعها من معصية الله تعالى، وإن اتباع الهوى يردي الإنسان ويجره الى النار جرا، وبما انه لابد من الذنب والخطأ لأننا غير معصومين من الخطأ. فعلينا المسارعة بالاستغفار والتوبة من الذنب وعدم معاودته، فالذنب قد يولد ذنوبا كثيرة إذا غفلت عنه، فانه نفسك عن هواها، يقول المولى عز وجل: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) (النازعات)، فعلى المرء أن يتذكر دائما أنه سيقف أمام الله تعالى، ولا ينسى ذلك على الإطلاق.
ولقد أحسن الشاعر حيث يقول:
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت
أن السعادة فيها ترك ما فيها
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها
إلا التي كان قبل الموت بانيها
إن خطر النفس الأمارة بالسوء كبير، والوقوع في المحظور وارد والله سبحانه وتعالى فتح باب المغفرة لنا على مصراعيه (إن ربي غفور رحيم). فلنسارع الى مغفرة المولى عز وجل لننال جنة عرضها السماوات والأرض والله ولي التوفيق، ودمتم سالمين.
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