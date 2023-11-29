(MENAFN
- Al-Anbaa)
تصلنا الرسائل كل يوم بطرق متعددة، فالرسالة ليست -بالضرورة- نصا مكتوبا، قد تكون لفظا أو سلوكا، أو إحساسا داخليا، أو إدراكا أو حتى إشارة!
تتعدد الرسائل وتتعدد الاستجابة، وقد تصل الرسائل بصورة خاطئة، أو لا يحسن التعبير عنها، فيلتبس على المتلقي تفسيرها ويساء فهمها! إلا أن بعض الرسائل واضحة جدا، وأثرها عميق، وتعد من حقائق الحياة.. ألا وهي رسالة «الموت».
فقدنا الأسبوع الماضي جدتي الغالية شيخة حسن بن علي، وهي والدة والدتي، حفظها الله، والتي نشأنا بالتردد على منزلها في ذات المنطقة، اعتدنا مجالستها وأحبت قدومنا وأمتعتنا بحكاياتها عن الماضي الجميل، أكرمتنا طوال حياتها وأشعرتنا دائما بحبها، واحتفت بنا في كل الظروف.
بقدر ارتباطنا بها، نحاول استيعاب رحيلها، ونتذكر صلاتها وتسبيحها وندعو لها.
رسالة الموت مباشرة، تشترك فيها كل الأمم، هي ألم الفقد، والاشتياق، لا حيلة في ردعه ولا ردع المشاعر التي يخلفها، والانسياق في الحياة بعده.
رسالة الموت تعلمنا أن كل شيء إلى زوال، وتذكرنا بالحقيقة المطلقة بأن البقاء لله وحده، وأنه خالق كل شيء وولي كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله. تذكرنا بأن الاعتصام به هو النجاة، من قبل ومن بعد، وبذلك يستقيم كل شيء وتهدأ النفوس.
عندما يرحل الصالحون تتأكد أن ممشى الإنسان في الأرض لا يحلو إلا بُحسن خلقه وذكره بين الناس، وأنه حين يرحل تبقى سيرته فيم عرف وكيف فعل، ولا يغني عن المرء لا ملبسه ولا مركبه ولا ضجيجه ولا «استعراضه»! فالحصاد من العمل، والعمل يحركه الإيمان، فما الذي تؤمن به؟
ليس على النفس ما هو أصعب من مراجعتها وتهذيبها، وما من سبيل أكرم ولا أسلم ولا أصدق من «التوحيد»، فهو الأساس وهو الانتهاء وهو كل ما بينهما.
رسالة الموت تأتي لتؤكد على هوان الحياة، وعلى عظمة الاستقامة، على كثرة الكلام، وشهادة الصلاح، على الابتلاء، على الخير والشر، على الصبر، وعلى المجاهدة، على التسليم لله، على الجد وترك اليأس. ما أكثر الوعظ، وكفى بالموت واعظاً.
٭ أشكر عائلتي وكل من قدم لنا العزاء في فقيدتنا، والرسائل الطيبة التي وردت إلى أخوالي وخالاتي لمواساتهم والدعاء لجدتي التي عُرفت بحبها للخير ومسارعتها إليه.
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