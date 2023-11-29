تصلنا الرسائل كل يوم بطرق متعددة، فالرسالة ليست -بالضرورة- نصا مكتوبا، قد تكون لفظا أو سلوكا، أو إحساسا داخليا، أو إدراكا أو حتى إشارة!

تتعدد الرسائل وتتعدد الاستجابة، وقد تصل الرسائل بصورة خاطئة، أو لا يحسن التعبير عنها، فيلتبس على المتلقي تفسيرها ويساء فهمها! إلا أن بعض الرسائل واضحة جدا، وأثرها عميق، وتعد من حقائق الحياة.. ألا وهي رسالة «الموت».

فقدنا الأسبوع الماضي جدتي الغالية شيخة حسن بن علي، وهي والدة والدتي، حفظها الله، والتي نشأنا بالتردد على منزلها في ذات المنطقة، اعتدنا مجالستها وأحبت قدومنا وأمتعتنا بحكاياتها عن الماضي الجميل، أكرمتنا طوال حياتها وأشعرتنا دائما بحبها، واحتفت بنا في كل الظروف.

بقدر ارتباطنا بها، نحاول استيعاب رحيلها، ونتذكر صلاتها وتسبيحها وندعو لها.

رسالة الموت مباشرة، تشترك فيها كل الأمم، هي ألم الفقد، والاشتياق، لا حيلة في ردعه ولا ردع المشاعر التي يخلفها، والانسياق في الحياة بعده.

رسالة الموت تعلمنا أن كل شيء إلى زوال، وتذكرنا بالحقيقة المطلقة بأن البقاء لله وحده، وأنه خالق كل شيء وولي كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله. تذكرنا بأن الاعتصام به هو النجاة، من قبل ومن بعد، وبذلك يستقيم كل شيء وتهدأ النفوس.

عندما يرحل الصالحون تتأكد أن ممشى الإنسان في الأرض لا يحلو إلا بُحسن خلقه وذكره بين الناس، وأنه حين يرحل تبقى سيرته فيم عرف وكيف فعل، ولا يغني عن المرء لا ملبسه ولا مركبه ولا ضجيجه ولا «استعراضه»! فالحصاد من العمل، والعمل يحركه الإيمان، فما الذي تؤمن به؟

ليس على النفس ما هو أصعب من مراجعتها وتهذيبها، وما من سبيل أكرم ولا أسلم ولا أصدق من «التوحيد»، فهو الأساس وهو الانتهاء وهو كل ما بينهما.

رسالة الموت تأتي لتؤكد على هوان الحياة، وعلى عظمة الاستقامة، على كثرة الكلام، وشهادة الصلاح، على الابتلاء، على الخير والشر، على الصبر، وعلى المجاهدة، على التسليم لله، على الجد وترك اليأس. ما أكثر الوعظ، وكفى بالموت واعظاً.

٭ أشكر عائلتي وكل من قدم لنا العزاء في فقيدتنا، والرسائل الطيبة التي وردت إلى أخوالي وخالاتي لمواساتهم والدعاء لجدتي التي عُرفت بحبها للخير ومسارعتها إليه.





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