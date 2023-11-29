حصاد معرض الكتاب الـ 46

في بداية الأسبوع وجهت إلي دعوة من إحدى طالباتي وخريجات المعهد العالي للفنون المسرحية المبدعة سارة حمزة لتوقيع أولى روايتها، وكان هذا في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46.

في الموعد المحدد توجهت للمعرض وأثناء توجهي لدار النشر المقام بها توقيع الكتاب قمت بجولة صغيرة في المعرض، وما شد انتباهي هو أن أغلبية الكتب الجديدة كتبت سطورها بأقلام شبابية هذا العام، وأخص الجزء الخاص بعروس الخليج ومنارة الثقافة الخليجية «الكويت»، هذا الشيء أعطى للمعرض طابعا وصورة جمالية شبابية، فما أجمل أن تجمع بين الماضي والحاضر تحت مظلة ثقافية وفكرية واحدة من خلال النسخة الـ46 من معرض الكويت الدولي للكتاب.

بعد هذه الجولة التي أعطت لي الكثير من التفاؤل والأمل وصلت إلى واجهتي، وقبل أن أبارك للروائية سارة حمزة استوقفني شاب يرتدي زي قائد طائرة ويعطى إلي كتابا غلافه طفل يرتدي زي «الكابتن» يقف في المطار وبعد أن أخذت منه الكتاب قام بشرح تفصيلي لكتابه وما يحمله من رحلات قصصية سبع تشمل الكثير من القيم والعادات التي لا بد أن تغرس في أطفالنا، ما شد انتباهي طريقة العرض من الكاتب المبدع حمد الداود لقصصه التي تحمل عنوان «مطار الأطفال».

وبعد الانتهاء من شراء كتاب «مطار الأطفال» الذي أنصح بقراءته لأطفالنا، بل أنصح مسؤولي وزارة التربية بأن تأخذ ببعض قصص «مطار الأطفال» وتقوم بتوظيفها مسرحيا لأطفالنا في المدارس، المراد ذهبت بعد ذلك الى صاحبة الدعوة الروائية سارة حمزة لتوقع لي أولى كتاباتها «بكلمة واحدة فقط» الرواية التي تحمل الكثير من الحالات الشخصية الخاصة، حيث كتبت كلماتها مع عمق شديد لشخصيات الرواية بل حملت تفاصيل دقيقة ومعبرة بالفعل عندما قرأتها وجدت نفسي أمام لوحة فنية تشكيلية تحمل الكثير، فالكاتبة ضربت بفرشاتها العديد من الحالات النفسية وعبرت عنها من خلال كلماتها بنظرة نسوية عميقة وبكلمة واحدة فقط.

انتهيت من جولتي واتجهت الى بوابة المعرض للخروج وإذ بي أشاهد ندوة يعرض بها الكثير من الصور الزراعية فقمت بالرجوع إلى الوراء واتجهت نحو الندوة والدخول للمحاضرة التي كانت تحاضر بها د.سارة العتيقي عن النباتات الفطرية كموروث طبيعي فبالرغم من أنني لم أستمتع بالحوار بأكمله بسبب دخولي المتأخر إلا أنني استفدت بمعلومات كثيرة قالتها د.سارة عن نباتات كثيرة وعديدة في عروس الخليج «الكويت».

نتمنى من إدارة المعرض أن تقام تلك الندوات المثرية في الصباح لأبنائنا الطلبة لأنها بالفعل معلومات مهمة جدا وبانوراما مثرية أيضا على الكثير من المساحات الزراعية التي توجد في منارة الثقافة الخليجية «الكويت».

مسك الختام: ألف مبروك لكل كلمة شبابية كويتية كتبت سطورها لتثري كتبها معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46.





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