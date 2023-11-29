حصاد معرض الكتاب الـ 46

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في بداية الأسبوع وجهت إلي دعوة من إحدى طالباتي وخريجات المعهد العالي للفنون المسرحية المبدعة سارة حمزة لتوقيع أولى روايتها، وكان هذا في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46.
في الموعد المحدد توجهت للمعرض وأثناء توجهي لدار النشر المقام بها توقيع الكتاب قمت بجولة صغيرة في المعرض، وما شد انتباهي هو أن أغلبية الكتب الجديدة كتبت سطورها بأقلام شبابية هذا العام، وأخص الجزء الخاص بعروس الخليج ومنارة الثقافة الخليجية «الكويت»، هذا الشيء أعطى للمعرض طابعا وصورة جمالية شبابية، فما أجمل أن تجمع بين الماضي والحاضر تحت مظلة ثقافية وفكرية واحدة من خلال النسخة الـ46 من معرض الكويت الدولي للكتاب.
بعد هذه الجولة التي أعطت لي الكثير من التفاؤل والأمل وصلت إلى واجهتي، وقبل أن أبارك للروائية سارة حمزة استوقفني شاب يرتدي زي قائد طائرة ويعطى إلي كتابا غلافه طفل يرتدي زي «الكابتن» يقف في المطار وبعد أن أخذت منه الكتاب قام بشرح تفصيلي لكتابه وما يحمله من رحلات قصصية سبع تشمل الكثير من القيم والعادات التي لا بد أن تغرس في أطفالنا، ما شد انتباهي طريقة العرض من الكاتب المبدع حمد الداود لقصصه التي تحمل عنوان «مطار الأطفال».
وبعد الانتهاء من شراء كتاب «مطار الأطفال» الذي أنصح بقراءته لأطفالنا، بل أنصح مسؤولي وزارة التربية بأن تأخذ ببعض قصص «مطار الأطفال» وتقوم بتوظيفها مسرحيا لأطفالنا في المدارس، المراد ذهبت بعد ذلك الى صاحبة الدعوة الروائية سارة حمزة لتوقع لي أولى كتاباتها «بكلمة واحدة فقط» الرواية التي تحمل الكثير من الحالات الشخصية الخاصة، حيث كتبت كلماتها مع عمق شديد لشخصيات الرواية بل حملت تفاصيل دقيقة ومعبرة بالفعل عندما قرأتها وجدت نفسي أمام لوحة فنية تشكيلية تحمل الكثير، فالكاتبة ضربت بفرشاتها العديد من الحالات النفسية وعبرت عنها من خلال كلماتها بنظرة نسوية عميقة وبكلمة واحدة فقط.
انتهيت من جولتي واتجهت الى بوابة المعرض للخروج وإذ بي أشاهد ندوة يعرض بها الكثير من الصور الزراعية فقمت بالرجوع إلى الوراء واتجهت نحو الندوة والدخول للمحاضرة التي كانت تحاضر بها د.سارة العتيقي عن النباتات الفطرية كموروث طبيعي فبالرغم من أنني لم أستمتع بالحوار بأكمله بسبب دخولي المتأخر إلا أنني استفدت بمعلومات كثيرة قالتها د.سارة عن نباتات كثيرة وعديدة في عروس الخليج «الكويت».
نتمنى من إدارة المعرض أن تقام تلك الندوات المثرية في الصباح لأبنائنا الطلبة لأنها بالفعل معلومات مهمة جدا وبانوراما مثرية أيضا على الكثير من المساحات الزراعية التي توجد في منارة الثقافة الخليجية «الكويت».
مسك الختام: ألف مبروك لكل كلمة شبابية كويتية كتبت سطورها لتثري كتبها معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46.
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