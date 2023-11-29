كل الشعارات الوحدوية سقطت

عشت خلال إقامتي في مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية حيث كنت طالبا بدار المعلمين بدمشق شعارات عروبية وبرعاية النظام البعثي الحاكم.. وكانت شعارات العروبة والمناداة بالوحدة العربية هي التي كنت أعيشها، رغم أن النظام كان يعتقل القيادات السياسية الأخرى ومن أبرزها الوحدويون وحزب الناصريين، نسبة إلى جمال عبدالناصر القائد العروبي في تلك الفترة. كذلك شاركت في عدة مظاهرات ترفع شعار تحرير فلسطين. وإذاعة دمشق من حين إلى آخر تذيع بيانات عن استعدادات الجيش العربي السوري لمعركة العروبة التي كانت ترفع شعار تحرير فلسطين أيضا. ورغم أن هناك شعارات وحدوية ترفع وتتولى إذاعة وتلفزيون دمشق إذاعتها لإعداد العدة لحرب تحرير الأراضي المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي.. إلا أن هناك قيادات عسكرية تقوم بانقلابات عسكرية وإسقاط النظام.. وتبذل الشعارات التي كانت تذيعها إذاعة دمشق إلى مهاجمة النظام السابق واتهامه بالخيانة العظمى.الحقيقة أن هذه الشعارات تحولت إلى اتهامات بين الأحزاب التي استولت على الحكم وفي مقدمة هذه الأحزاب حزب البعث الذي كان شعاره «وحدة عربية ذات رسالة خالدة»، حتى ان الناس نسوا هذا الشعار بمن فيهم أعضاء حزب البعث نفسه.ولو حاولنا اليوم أن نقارن بين تلك الفترة بما نعيشه اليوم لوجدنا أن تلك الشعارات العروبية تبدلت إلى شعارات تطالب بتحسين المعيشة والتخلص من الحكومات التي تعاقبت على الفشل في إدارتها.حكمة:«لم أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام» المتنبي.والله الموفق.

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