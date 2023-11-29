كل الشعارات الوحدوية سقطت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عشت خلال إقامتي في مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية حيث كنت طالبا بدار المعلمين بدمشق شعارات عروبية وبرعاية النظام البعثي الحاكم.. وكانت شعارات العروبة والمناداة بالوحدة العربية هي التي كنت أعيشها، رغم أن النظام كان يعتقل القيادات السياسية الأخرى ومن أبرزها الوحدويون وحزب الناصريين، نسبة إلى جمال عبدالناصر القائد العروبي في تلك الفترة. كذلك شاركت في عدة مظاهرات ترفع شعار تحرير فلسطين. وإذاعة دمشق من حين إلى آخر تذيع بيانات عن استعدادات الجيش العربي السوري لمعركة العروبة التي كانت ترفع شعار تحرير فلسطين أيضا. ورغم أن هناك شعارات وحدوية ترفع وتتولى إذاعة وتلفزيون دمشق إذاعتها لإعداد العدة لحرب تحرير الأراضي المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي.. إلا أن هناك قيادات عسكرية تقوم بانقلابات عسكرية وإسقاط النظام.. وتبذل الشعارات التي كانت تذيعها إذاعة دمشق إلى مهاجمة النظام السابق واتهامه بالخيانة العظمى.
الحقيقة أن هذه الشعارات تحولت إلى اتهامات بين الأحزاب التي استولت على الحكم وفي مقدمة هذه الأحزاب حزب البعث الذي كان شعاره «وحدة عربية ذات رسالة خالدة»، حتى ان الناس نسوا هذا الشعار بمن فيهم أعضاء حزب البعث نفسه.
ولو حاولنا اليوم أن نقارن بين تلك الفترة بما نعيشه اليوم لوجدنا أن تلك الشعارات العروبية تبدلت إلى شعارات تطالب بتحسين المعيشة والتخلص من الحكومات التي تعاقبت على الفشل في إدارتها.
حكمة:
«لم أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام» المتنبي.
والله الموفق.
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