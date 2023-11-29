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الاستحقاق الرئاسي (2)

11/29/2023 4:55:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبدأ من حيث انتهيت أمس إلى ضرورة احترام الدستور والالتزام بنصوصه والمشاركة بفاعلية وإيجابية في انتخابات رئيس الجمهورية ضمن المرشحين الأربعة للمنصب، وهم:
1 ـ الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة.
2 ـ المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الشمس.
3 ـ المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة ورمزه النخلة.
4 ـ المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه السلم.
ومادام الأمر واقعاً لا محالة طبقاً للدستور وتأكيداً للشرعية، فعلينا جميعاً المشاركة الإيجابية والنزول أثناء فترة الاقتراع، والإدلاء بأصواتنا لمن نراه الأصلح، وأتمنى أن يرتفع حجم المشاركة هذه المرة حتى لا نعطي الفرصة لأعداء الداخل والخارج للطعن في شرعية الرئيس القادم، أو رصد ضعف الإقبال على الانتخابات.
رجاء حتى لو كنت مقتنعاً مثلي بحتمية فوز الرئيس الحالي بالانتخابات الرئاسية.. فحذار من التقاعس وعدم المشاركة اعتماداً على أن صوتك لن يغير من الأمر شيئاً، بالعكس صوتك الانتخابي سيصنع الكثير، وسيضع نقاطاً واضحة فوق حروف الديموقراطية، وسيخرس ألسنة غوغائية حاقدة تشكك في شرعية القيادة السياسية، وسيكرّس مبادئ العمل السياسي في حق المواطن المصري باختيار من يراه مناسباً.
لن أقول إنني أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، فرأيي أعلنته بوضوح وبالأسباب في الجزء الأول من المقال، لكنني قرأت البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة المنافسين للرئيس الحالي، وأدعوك لقراءتها، حتى لو من باب العلم بالشيء، وستجد فيها العديد من النقاط الإيجابية التي تستحق التفكير والتدبر والتنفيذ، لذلك أرجو ألا تتأثر برأيي الشخصي المعلن بل تمسك بما يمليه عليك عقلك وضميرك واستفت قلبك قبل أن تضع علامة قلمك على ورقة الانتخاب، فصوتك أمانة أمام الله ثم أمام وطنك.. وضع مصلحة مصر قبل انتمائك الحزبي، ومستقبل أبنائك أمام عينيك، واختر من يحقق لمصر الرفعة والاستقرار والحفاظ على حدودها وأرضها وسلامة شعبها، ويحقق لأبنائك مستقبلاً أفضل مما عشناه نحن.
وليولّ الله سبحانه وتعالى على مصر الأصلح من عباده وييسر لأهلها ما فيه خيرهم ورضاه.
.. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.



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