الاستحقاق الرئاسي (2)

(MENAFN
- Al-Anbaa) أبدأ من حيث انتهيت أمس إلى ضرورة احترام الدستور والالتزام بنصوصه والمشاركة بفاعلية وإيجابية في انتخابات رئيس الجمهورية ضمن المرشحين الأربعة للمنصب، وهم:
1 ـ الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة.
2 ـ المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الشمس.
3 ـ المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة ورمزه النخلة.
4 ـ المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه السلم.
ومادام الأمر واقعاً لا محالة طبقاً للدستور وتأكيداً للشرعية، فعلينا جميعاً المشاركة الإيجابية والنزول أثناء فترة الاقتراع، والإدلاء بأصواتنا لمن نراه الأصلح، وأتمنى أن يرتفع حجم المشاركة هذه المرة حتى لا نعطي الفرصة لأعداء الداخل والخارج للطعن في شرعية الرئيس القادم، أو رصد ضعف الإقبال على الانتخابات.
رجاء حتى لو كنت مقتنعاً مثلي بحتمية فوز الرئيس الحالي بالانتخابات الرئاسية.. فحذار من التقاعس وعدم المشاركة اعتماداً على أن صوتك لن يغير من الأمر شيئاً، بالعكس صوتك الانتخابي سيصنع الكثير، وسيضع نقاطاً واضحة فوق حروف الديموقراطية، وسيخرس ألسنة غوغائية حاقدة تشكك في شرعية القيادة السياسية، وسيكرّس مبادئ العمل السياسي في حق المواطن المصري باختيار من يراه مناسباً.
لن أقول إنني أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، فرأيي أعلنته بوضوح وبالأسباب في الجزء الأول من المقال، لكنني قرأت البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة المنافسين للرئيس الحالي، وأدعوك لقراءتها، حتى لو من باب العلم بالشيء، وستجد فيها العديد من النقاط الإيجابية التي تستحق التفكير والتدبر والتنفيذ، لذلك أرجو ألا تتأثر برأيي الشخصي المعلن بل تمسك بما يمليه عليك عقلك وضميرك واستفت قلبك قبل أن تضع علامة قلمك على ورقة الانتخاب، فصوتك أمانة أمام الله ثم أمام وطنك.. وضع مصلحة مصر قبل انتمائك الحزبي، ومستقبل أبنائك أمام عينيك، واختر من يحقق لمصر الرفعة والاستقرار والحفاظ على حدودها وأرضها وسلامة شعبها، ويحقق لأبنائك مستقبلاً أفضل مما عشناه نحن.
وليولّ الله سبحانه وتعالى على مصر الأصلح من عباده وييسر لأهلها ما فيه خيرهم ورضاه.
.. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
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