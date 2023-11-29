الدولار يتراجع والذهب يسجل أعلى مستوى له في 6 أشهر

استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 2015.70 دولار للأوقية.



وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي (الفائدة) في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد بالتأكيد الذهب على التألق".



ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630 بالمئة.



وعززت بيانات صدرت مؤخرا وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. وتترقب السوق حاليا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي والمقرر صدورها يوم الخميس.



وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1064.15 دولار للأوقية، نقلا عن رويترز.

