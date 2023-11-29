رصد 95 مليون دينار لتنفيذ 153 مشروعا رأسماليا جديدا

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- رصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2024 مبلغا قيمته 95.5 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة يصل عددها إلى 154 مشروعا.

وأظهر مشروع القانون ضمن توزيع النفقات الرأسمالية الجديدة للعام المقبل تخصيص 22.2 مليون دينار للدوائر الحكومية لتنفيذ 127 مشروعا فيما تم رصد 73.3 مليون دينار للوحدات الحكومية لتنفيذ 27 مشروعا.

ويشار إلى أن إجمالي مخصصات النفقات الرأسمالية المركزية والوحدات الحكومية للعام المقبل بلغ 2.2 مليار دينار وهي تشمل (مشاريع جديدة ومستمرة وقيد التنفيذ).

وتشمل المشاريع الرأسمالية الجديدة التي سيتم تنفيذها من قبل الدوائر الحكومية رصد 982 ألف دينار لصالح وزارة الدفاع، ومنها 92 ألف دينار لغايات مشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة المفرق وانشاء وتطوير وصيانة المباني في محافظة جرش بقيمة 85 ألف دينار ومشاريع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة الكرك بقيمة 400 ألف دينار ومشاريع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في محافطة الطفيلة بقيمة 195 ألف دينار ومشاريع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في محافظة عجلون بقيمة 210 آلاف دينار.

كما تم رصد 11.535 مليون للخدمات الطبية الملكية، لغايات عمليات الحسين بقيمة 8 ملايين ومشروع تأهيل أقسام مستشفى الحسين بقيمة مليون دينار ومشروع مستشفى الأمير علي بن الحسين بقيمة مليون دينار ومشروع محطة الكهرباء الرئيسي/ مستشفى النسائية والتوليد بقيمة 660 ألف دينار ومشروع توسعة وتأهيل مستشفى الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب بقيمة 850 ألف دينار ودراسات وتصميم انشاء مركز صحي عسكري شامل لأبناء قضاء المريغة/ محافظة معان بقيمة 25 ألف دينار.

كما تم رصد 100 ألف دينار لصالح وزارة الداخلية من أجل انشاء وصيانة أبنية في محافظة مادبا بقيمة 45 ألف دينار وانشاء وصيانة وتأهيل المباني في محافظة العقبة بقيمة 55 ألف دينار فيما تم تخصيص 80 ألف دينار لصالح دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات انشاء وصيانة مبان في محافظة معان بقيمة 15 ألف دينار ومحطات ومكاتب للأحوال المدنية في محافظة الطفيلة بقيمة 65 ألف دينار.

وتم رصد 7.8 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة لصالح مديرية الأمن العام من أجل مشروع موقع الريف للقيادة والسيطرة بقيمة 5 ملايين ومشروع البنية التحتية للكاميرات(الوسط والجنوب) بقيمة 2.7 مليون دينار وانشاء طابق ثاني في دفاع مدني بصيرا / محافظة الطفلية بقيمة 50 ألف دينار وصيانة مبنى دفاع مدني عي القديم بقيمة 50 ألف دينار.

كما تم رصد 200 الف دينار لصالح وزارة الخارجية وشؤون المغتربين /دائرة الشؤون الفلسطينية من أجل صيانة وتعبيد وإنارة في محافظة البلقاء فيما تم تخصيص 1.3 مليون دينار لصالح وزارة المالية من أجل مشروع مدينة جرش الصناعية بقيمة 300 ألف دينار ودعم مشاريع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بقيمة 378 ألف دينار وبرامج وانشطة وفعاليات وتأهيل الشباب في محافظة جرش بقيمة 60 ألف دينار ومؤسسة ولي العهد/تأهيل وتدريب قدرات الشباب في محافظة مادبا بقيمة 155 ألف دينار ودعم مشاريع وانشطة مركز زها الثقافي في محافظة العقبة بقيمة 50 ألف دينار ودعم انشطة مشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة العقبة بقيمة 140 ألف دينار والبنية التحتية لمنطقة معان الاقتصادية التنموية بقيمة 220 ألف دينار بالإضافة إلى 10 آلاف دينار لصالح دائرة الأراضي والمساحة لغايات صيانة مبنى تسجيل أراضي عجلون.

كما تم رصد 3.563 مليون دينار لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين من أجل صيانة وتأهيل وتطوير مديرية صناعة العقبة بقمية 15 ألف دينار وصيانة مبنى وتعبيد ساحة الصوامع/ محافظة إربد بقيمة 15 ألف دينار بالإضافة إلى مشروع زيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب بمقدار100 ألف طن في الغباوي بقيمة 3.5 مليون دينار ومشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة مادبا بقيمة 33 ألف دينار.

كما تم رصد 7 ملايين دينار لصالح دائرة الاحصاءات العامة من أجل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن فيما تم تخصيص أيضا 40 ألف دينار لصالح وزارة السياحة والآثار من أجل انشطة وفعاليات سياحية في محافظة الزرقاء.

كما تم رصد 6.035 مليون دينار لصالح وزارة الإدارة المحلية لغايات تعبيد الطرق في محافظة العاصمة بقيمة 80 ألف دينار وإنشاء وتأهيل متعدد الأغراض في محافظة الكرك بقيمة 185 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة المفرق بقيمة 645 ألف دينار وانشاء وتجهيز قاعات متعددة الاغراض في محافظة العاصمة بقيمة 310 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة العاصمة بقيمة 125 ألف دينار صيانة قاعات ومباني وشراء آليات في محافظة البلقاء بقيمة 150 ألف دينار وانشاءات مختلفة في محافظة البلقاء بقيمة 300 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الزرقاء بقيمة 370 ألف دينار.

كما تشمل مشاريع وزارة الإدارة المحلية مشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الكرك بقيمة 230 ألف دينار وانشاء مبنى لمجلس المحافظة /محافظة الزرقاء بقيمة 250 ألف دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة الطفيلة بقيمة 1.270 مليون دينار وفتح وانشاء وتعبيد الطرق لصالح البلديات في محافظة إربد بقيمة 1.135 مليون دينار ومشاريع خدمية لصالح البلديات في محافظة إربد بقيمة 985 ألف دينار.

كما رصد مشروع قانون الموازنة للمشاريع الرأسمالية الجديدة للعام المقبل 3.165 مليون دينار لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان منها لغايات تنفيذ طريقة المنشية – المفرق بقيمة 250 ألف دينار وإدارة النفايات البيئية بقيمة 1.500 مليون دينار

وطريق وادي حمير بقيمة 500 ألف دينار وساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط بقيمة 415 ألف دينار وإعادة تأهيل منطقة وادي العش بقيمة 500 ألف دينار.

وتم تخصيص أيضا 5.225 مليون دينار لصالح وزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع تتعلق بانشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة 500 ألف دينار وبرنامج لتمويل التخصص في إنتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية بقيمة 50 ألف دينار وإدارة النفايات بقيمة 200 ألف دينار وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال انظمة الري بقيمة 1.2 مليون دينار وانشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية بقيمة 500 ألف دينار ومركز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق بقيمة 70 ألف دينار وانشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش بقيمة 20 ألف دينار وانشاء وصيانة مبان زراعية في محافظة الطفيلة بقيمة 75 ألف دينار وتأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك بقيمة 60 ألف دينار ودعم الاقتصاد الأخضر بقيمة 610 آلاف دينار ومبادرة زراعة 10 ملايين غرسة حرجية بقيمة 750 ألف دينار وتأسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية بقيمة 50 ألف دينار وزراعة الأعلاف بقيمة 100 ألف دينار.

كما تتضمن مشاريع وزارة الزراعة تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء بقيمة 15 ألف دينار والتطبيقات والحلول الذكية في الزراعة بقيمة 100 الف دينار ومخبرات بذور التياتات(الايستا) بقيمة 75 ألف دينار وبنك البذور الوطني بقيمة 700 ألف دينار وحاصنات الابتكار الزراعي بقيمة 150 ألف دينار.

وتم رصد 4 ملايين دينار لصالح وزارة المياه والري من أجل تنفيذ مشروع يتعلق بتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة فيما تم رصد 300 ألف دينار لصالح سلطة وادي الأردن لغايات دراسات الجدوى لسدود وادي فيفا ووادي الجرم بقيمة 50 ألف دينار ومبنى سلطة وادي الأردن الجديد بقيمة 250 ألف دينار فيما تم تخصيص 5 آلاف دينار لصالح المؤسسة التعاونية الأردنية لتنفيذ إعادة تأهيل محطة الغربلة والتعقيم.

كا تم تخصيص 350 ألف دينار لصالح وزارة البيئة من أجل تنفيذ استدامة الشبكة الوطنية للمحميات بقيمة 25 ألف دينار وانتاج خريطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر المهمة بقيمة 10 آلاف دينار ومشاريع البيئة في محافظة العاصمة بقيمة 145 ألف دينار ومشاريع البيئة في محافظة الزرقاء بقيمة 100 ألف دينار ومشاريع البيئة في محافظة مادبا بقيمة 5 آلاف دينار ودراسة وفحص طبقة التربة بقيمة 20 ألف دينار واعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئة بقيمة 25 ألف دينار ونظام المعلومات والرصد الفني للنفايات بقيمة 20 ألف دينار.

ورصد مشروع الموازنة 12 مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم لغايات التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة فيما تم رصد 1.937 مليون دينار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات المساهمة في انشاء جامعة مبنى جامعة البلقاء في محافظة جرش بقيمة 500 ألف دينار وانشاء كلية تقنية في لواء ذيبان بقيمة مليون دينار وتأهيل وتطوير البنية التحتية لمرافق الجامعية في محافظة الطفيلة بقيمة 200 ألف دينار وتمكين وتدريب المهندسين في محافظة الطفيلة بقيمة 237 ألف دينار.

كما تم رصد 100 ألف دينار لصالح وزارة الصحة لغايات انشاء مبنى مديرية صحة البترا فيما تم تخصيص أيضا 100 ألف دينار لغايات المجلس الطبي الأردني لغايات تجهيز وتأثيث قاعة المجلس بالإضافة إلى 160 ألف دينار لصالح المؤسسة العامة للغذاء والدواء من أجل تنفيذ اعتمادية المؤسسة عالميا.

وتم تخصيص 370 ألف دينار لصالح وزارة التنمية الاجتماعية من أجل انشاء ابنية مختلفة في محافظة العاصمة بقيمة 90 ألف دينار وإدامة وتأهيل مديرية التنمية في إربد بقيمة 50 ألف دينار وإدامة وتأهيل مديرية التنمية بالمفرق بقيمة 57 ألف دينار ومشاريع أسر منتجة للأفراد في محافظة البلقاء بقيمة 20 ألف دينار وانشاء وتوسعة وتجهيز مراكز تنمية المجتمع المحلي في محافظة عجلون بقيمة 30 ألف دينار ومشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة الطفيلة بقيمة 70 ألف دينار.

وتم رصد 65 ألف دينار لصالح صندوق المعونة الوطنية لتنفيذ شراء مبان للصندوق في محافظة الزرقاء بقيمة 50 ألف دينار ومشاريع صندوق المعونة الوطنية في محافظة الكرك بقيمة 15 ألف دينار فيما تم تخصيص 45 ألف دينار لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لغايات تهيئة منطقة نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة اليرموك.

كما تم رصد 10 آلاف دينار لصالح وزارة العمل لغايات انشاء وصيانة مبان في محافظة الطفيلة فيما تم تخصيص 200 ألف دينار لغايات تطوير تخصص الطهي بالإضافة إلى تخصيص 90 ألف دينار لصالح وزارة الثقافة لغايات انشاءات مختلفة في محافظة الزرقاء بقيمة 50 ألف دينار وانشاء وصيانة مبان في محافظة معان بقيمة 20 ألف دينار وفعاليات وانشطة ثقافية وشبابية في محافظة الطفيلة بقيمة 20 ألف دينار.

كما تم رصد 1.177 مليون دينار لصالح وزارة الشباب من اجل انشاء مراكز وبيوت شبابية في محافظة المفرق بقيمة 325 ألف دينار وانشاء ملاعب ومرافق شبابية في محافظة المفرق بقيمة 103 آلاف دينار وانشاء وصيانة البيوت والمراكز الشبابية في محافظة الكرك بقيمة 14 ألف دينار وشراء قطع أراض لانشاء ملاعب رياضية في محافظة المفرق بقيمة 15 ألف دينار وصيانة مرافق شبابية ورياضية في محافظة المفرق بقيمة 140 ألف دينار وانشاء وصيانة مرافقة رياضية وشبابية في محافظة معان بقيمة 318 ألف دينار وتركيب طاقة شمسية وصيانة المدن والملاعب والمجمعات الرياضية في محافظة الكرك بقيمة 124 ألف دينار وإدامة الأندية الرياضية في محافظة العقبة بقيمة 75 ألف دينار.

وتم تخصيص 400 ألف دينار لصالح وزارة النقل من اجل اعادة تأهيل قصر المؤتمرات في محافظة معان بقيمة 250 ألف دينار ومشروع الأمن السيبراني بقيمة 50 ألف دينار ومشروع التحقق لحوادث النقل بقيمة 100 آلاف دينار فيما تم رصد 25 ألف دينار لصالح هيئة تنظيم النقل البري لغايات تركيب مظلات للبصات في إربد.

كما تم تخصيص 3 ملايين دينار لصالح المركز الوطني للأمن السيبراني لغايات إدارة الأداء المؤسسي بقيمة 350 ألف دينار والبرنامج الوطني للتوعية والتثقيف في الأمن السيبراني بقيمة 1.670 مليون دينار وبناء الشراكات التعاونية والفنية في الأمن السيبراني بقيمة 390 ألف دينار ومشروع المسؤولية الاجتماعية بقيمة 455 ألف دينار والخطة الوطنية لرفع ترتيب الأردن في مؤشرات الأمن السيبراني العالمية بقيمة 150 ألف دينار.

كما تم رصد 1.511 مليون دينار لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لغايات مشاريع الاوقاف في محافظة البلقاء بقيمة 490 ألف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة البلقاء بقيمة 100 الف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة مادبا بقيمة 63 ألف دينار ومشاريع الاوقاف في محافظة العقبة بقيمة 293 ألف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة جرش بقيمة 210 آلاف دينار ومشاريع الأوقاف في محافظة الطفيلة بقيمة 355 ألف دينار.

وتم رصد 100 ألف دينار لصالح دائرة الافتاء العام لغايات دعم مشاريع وانشطة دائرة الافتاء في محافظة العقبة فيما تم رصد 132 ألف دينار لصالح المجلس الاقتصادي والاجتماعي لغايات شراء مبنى للمجلس بالإضافة إلى رصد 240 ألف دينار لصالح معهد الإدارة العامة لغايات تأهيل وترميم المبنى.

وفيما يخص المشاريع الرأسمالية الجديدة في الوحدات الحكومية تم رصد 8 ملايين دينار لصالح سلطة المياه من أجل مشروع تقليل فاقد المياه بقيمة 250 ألف دينار وتوريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه بقيمة 3.400 مليون دينار وامدادات المياه في الشونة الجنوبية بقيمة 600 ألف دينار وتحسين التخزين المائي في لواء بني كنانة بقيمة 600 ألف دينار.

كما تشمل مشاريع سلطة المياه تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي بقيمة 600 ألف دينار وانشاء خطوط ناقلة في محي –الكرك بقيمة 450 ألف دينار والتزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشرة بقيمة 450 ألف دينار وتحسين انظمة المياه في المملكة بقيمة 800 ألف دينار وتحسين شبكة الصرف الصحي في المملكة بقيمة 650 ألف دينار مشروع شبكة الصرف الصحي في حرم الجامعة الأردنية بقيمة 250 ألف دينار.

كما تم رصد 950 ألف دينار لصالح المؤسسة العام للإسكان الحضري والتطوير لغايات أعمال صيانة شقق ضاحية الأميرة ايمان سحاب بقيمة 600 ألف دينار وأعمال بنية تحتية لمشروع كفر جابر/إربد بقيمة 300 ألف دينار وأعمال بنية تحتية لمشروع إسكان مزرعة الشواهد/جرش بقيمة 50 ألف دينار.

وتم تخصيص 800 ألف دينار لصالح المؤسسة الاستهلاكية المدنية لغايات الأسواق التجارية بالإضافة إلى تخصيص 400 ألف دينار لصالح المؤسسة الاذاعة والتلفزيون لتنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية.

كما تم رصد 4.2 مليون دينار لصالح سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لغايات حوسبة دائرة السلطة بقيمة 350 ألف دينار وانشاء حدائق عامة ومتنزهات في الإقليم بقيمة 750 ألف دينار وعمل مظلات انتظار للركاب بقيمة 50 ألف دينار وخدمات الطريق الخلفي بقيمة 900 ألف دينار ومشروع تحسين وصول وحركة السياح داخل المواقع الأثرية بقيمة 875 ألف دينار مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئة وحماية المواقع الأثرية بقيمة 785 ألف دينار ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بقيمة 50 ألف دينار وبناء وتجهيز مسلخ بقيمة 500 ألف دينار.

وتم رصد مليون دينار لصالح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات دعم قطاع النقل بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايين لشركة تطوير العقبة لغايات تطوير منطقة القويرة والراشدية بالإضافة إلى رصد 1.750 مليون دينار لصالح شركة مياه الأردن(مياهنا) لغايات انشاء مبنى جديد للشركة بقيمة 1.500 مليون دينار وتأهيل وتحسين شبكات الصرف الصحي / البلقاء بقيمة 250 ألف دينار.







