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تنظيم الاتصالات تدعو إلى تسليم أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيـرة المدى الأميركية

11/29/2023 4:55:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جميـع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيـة الأرضيـة قصيرة المدى Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT)
الخاضعة للمواصفة الأميركية (FCC) والتي جرى إدخالها إلى الأردن من الولايات المتحدة الأميركية بالمبادرة إلى تسليمها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام القانون.

وفيما يأتي نص البيان:

اعلان هام صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
إلى مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى

تهيــب هيئـة تنظيــم قطــــاع الاتصــالات في المملكـة الأردنيـة الهاشميــة بجميـع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيـة الأرضيـة قصيــرة المدى
Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT)
الخاضعة للمواصفة الأمريكية (FCC) والتي تم إدخالها إلى المملكة الأردنية الهاشمية من الولايات المتحدة الأمريكية بالمبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبناها الكائن في منطقة بيادر وادي السير - حي الديار- دير غبار شارع محمد الزغول عمارة رقم 13، لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، كما وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام المادتين ) 81) و( 83) من قانون الاتصالات رقم ( 13) لسنة 1995 وتعديلاته و اللتين تنصان على ما يلي:

المادة (81):
" كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار"

المادة (83):
" كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافًا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين"

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