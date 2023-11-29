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ممثل القطاع المالي بتجارة الأردن: التوجيهات الملكية تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

11/29/2023 4:55:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد ممثل قطاع القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان أن الاهتمام المستمر الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني بالشأن الاقتصادي عزز الثقة بالاقتصاد الوطني محليا وخارجيا وقدرته على تجاوز الأزمات.
وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)"ان الجهود التي يقودها جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة للحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي مكنت الاقتصاد الوطني من مواصلة مسيرة النمو وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وأضاف أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من اجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة,
و أشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة الى أن البنك المركزي استطاع من خلال السياسات التي ينفذها ان يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار ومجابهة الضغوط التضخمية العالمية،اضافة الى بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات ، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار و الاعمال بالمملكة.
وأوضح أن سياسات البنك المركزي الحصيفة انعكست بشكل إيجابي في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني وعلى أعمال القطاع المالي بالمملكة، مبينا أن القطاع المالي والمصرفي يشكل اكثر من 50 ‎بالمئة‎ من الاقتصاد الوطني لجهة رؤوس الأموال وحجم العمل، ويعد محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة.
واكد سلطان وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.
--(بترا)

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