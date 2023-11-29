كأس الاتحاد الآسيوي.. الوحدات يتغلب على أهلي حلب بثنائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ساهم تألق لاعب الوحدات صالح راتب في بقاء فريقه بدائرة المنافسة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، بعد أن سجل ثنائية في مرمى أهلي حلب السوري، في المباراة التي جرت أمس على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.
ولحساب المجموعة نفسها، عاد فريق الكهرباء العراقي بثلاث نقاط ثمينة من أرض منافسه الكويت الكويتي، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.
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