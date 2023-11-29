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كأس الاتحاد الآسيوي.. الوحدات يتغلب على أهلي حلب بثنائية

11/29/2023 4:54:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ساهم تألق لاعب الوحدات صالح راتب في بقاء فريقه بدائرة المنافسة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، بعد أن سجل ثنائية في مرمى أهلي حلب السوري، في المباراة التي جرت أمس على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.
ولحساب المجموعة نفسها، عاد فريق الكهرباء العراقي بثلاث نقاط ثمينة من أرض منافسه الكويت الكويتي، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.

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