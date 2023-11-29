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3 خسائر لمنتخب الملاكمة ببطولة العالم للناشئين

11/29/2023 4:54:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى المنتخب الوطني للملاكمة 3 خسائر أمس ببطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، والتي تستمر حتى الخامس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل في العاصمة الأرمينية يريفان، بمشاركة واسعة من اللاعبين يمثلون 58 دولة.
وخسر اللاعب راشد حياصات على يد الإكوادوري خافيير مارتينيز في وزن تحت 63 كغم، ضمن الدور ثمن النهائي، ولحساب الدور نفسه ودع اللاعب نظمي جرادات البطولة من منافسه الإسباني كاليرو مونتويا في وزن تحت 66 كغم.
وخرج اللاعب يامن فحماوي من دور الـ 16 بعدما خسر من الإيرلندي كارمودي نونان لوزن تحت 70 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته الأولى على نظيره برايت مويو من زيمبابوي بدور الـ 32.
وكان اللاعب أكرم زيادة قد تغلب أول من أمس على اللاعب الباكستاني محمد شاهازاد في الدور ثمن النهائي من البطولة، لمنافسات وزن تحت 60 كغم، ليقابل اليوم في الدور ربع النهائي منافسه من كازاخستان“اسكر”، وفي حال فوزه سيضمن أول ميدالية للأردن في هذه البطولة.
وحقق زيادة فوزه الأول في البطولة على حساب اللاعب السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ 32.
وتعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الحالية هي الأولى له تاريخيا ببطولة الناشئين العالمية، ويقود المنتخب المدرب عمر المجالي، ويساعده المدرب فرج درويش، علما بأن المنتخب شارك بأربع لاعبين فقط.

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