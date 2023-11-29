الجزيرة والصريح يعودان لـالمحترفين وهبوط الطرة والعالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسم فريقا الجزيرة والصريح صعودهما وعودتهما إلى الدوري الأردني للمحترفين للموسم المقبل، مع اختتام منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.
وجاء صعود الجزيرة إلى دوري المحترفين بعد فوزه على عمان FC بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الفرق، فيما رافقه الصريح إلى“المحترفين” على الرغم من خسارته أمام صما بهدف نظيف، في ظل فوز كفرسوم على العربي 2-1، وتوقف مشوار الأخير في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
في المقابل، هبطا فريقا الطرة والعالية رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشهدت منافسات الجولة الحادية عشرة، فوز اتحاد الرمثا على الطرة 3-1، وبذات النتيجة تغلب اليرموك على الهاشمية.
وفاز السرحان على البقعة 1-0، فيما تعادل أم القطين والعالية 1-1.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 30 نقطة، يليه الصريح 28، السرحان 22، العربي وعمان 19FC، اتحاد الرمثا واليرموك 14، البقعة وصما والهاشمية وكفرسوم 13، أم القطين 12، الطرة 4، والعالية أخيرا بنقطة واحدة.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
MENAFN29112023000072011014ID1107507675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.