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الجزيرة والصريح يعودان لـالمحترفين وهبوط الطرة والعالية

11/29/2023 4:54:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حسم فريقا الجزيرة والصريح صعودهما وعودتهما إلى الدوري الأردني للمحترفين للموسم المقبل، مع اختتام منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.
وجاء صعود الجزيرة إلى دوري المحترفين بعد فوزه على عمان FC بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الفرق، فيما رافقه الصريح إلى“المحترفين” على الرغم من خسارته أمام صما بهدف نظيف، في ظل فوز كفرسوم على العربي 2-1، وتوقف مشوار الأخير في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
في المقابل، هبطا فريقا الطرة والعالية رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشهدت منافسات الجولة الحادية عشرة، فوز اتحاد الرمثا على الطرة 3-1، وبذات النتيجة تغلب اليرموك على الهاشمية.
وفاز السرحان على البقعة 1-0، فيما تعادل أم القطين والعالية 1-1.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 30 نقطة، يليه الصريح 28، السرحان 22، العربي وعمان 19FC، اتحاد الرمثا واليرموك 14، البقعة وصما والهاشمية وكفرسوم 13، أم القطين 12، الطرة 4، والعالية أخيرا بنقطة واحدة.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

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