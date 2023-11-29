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الفيصلي في دوري أبطال آسيا.. كان بالإمكان أفضل مما كان

11/29/2023 4:54:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يرى مشجعو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، أن فريقهم كان بإمكانه تحقيق أفضل بكثير مما تحقق في منافسات دوري أبطال آسيا التي فقد الفريق فيها فرصة المنافسة على التأهل للدور الثاني، بعد الخسارة الأخيرة أمام ناساف بنتيجة 1-3، في لقاء كان بإمكان ممثل الكرة الأردنية أن يخرج فائزا به.
واعتبرت الجماهير، أن غياب الاستقرار الفني، والفشل في استقطاب محترفين أجانب متميزين، وقادرين على إثراء الفريق في بطولة قوية بدوري أبطال آسيا، وبعض التداعيات الانتخابية، أثرت على نتائج الفريق سلبا، مؤكدين أن الفيصلي ربما كان بإمكانه أن يكون الحصان الأسود في البطولة الآسيوية، لو غابت جميع العوامل السابقة.
وتركت المشاركة التاريخية الأولى لفريق الفيصلي في منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم،“غصة” في قلوب محبي ومتابعي وجماهير“ الأزرق”، خاصة وأن الفريق كان مؤهلا للذهاب بعيدا في البطولة، لو تم تأسيسه بشكل أفضل.
الفيصلي الذي تعرض للخسارة الرابعة مقابل انتصار وحيد تحقق على فريق السد في عمان وبهدفين نظيفين، عانى من ظروف صعبة خلال مشاركته على المستوى الفني، رغم أنه بدأ التحضير للمشاركة مبكرا منذ بداية العام الحالي، من خلال التعاقد مع المدير الفني جمال أبو عابد كمستشار فني، ومن ثم مدير فني مع كامل الصلاحيات الفنية لتشكيل فريق قادر على ترك بصمة إيجابية في المشاركة الآسيوية.
وشكلت مباراة السوبر أمام فريق الوحدات، نقطة تحول في مسيرة الفيصلي وتحضيراته للمشاركات المحلية والخارجية، فاستقال أبو عابد وبدأت الإدارة في البحث عن مدير فني جديد يكمل المهمة، بعدما أوكلتها مؤقتا لابن النادي حسونة الشيخ، ليتعاقد الفيصلي رسميا مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري، أملا في ظهور أردني مميز في البطولة الآسيوية، لكن البداية جاءت مخيبة للآمال، فتعرض الفيصلي للخسارة أمام ناساف على آرضه وبين جماهيره، بعدما تسببت القراءة الفنية المرتبكة للغرايري، والتبديلات الخاطئة التي أجراها خلال المباراة والمبالغة في الجانب الدفاعي والتشكيلة التي بدأ فيها، في إهدار 3 نقاط كانت قريبة من“الأزرق” في مستهل مشواره بالبطولة، وتكرر ذلك في المباراة الثانية أمام فريق الشارقة بالإمارات وتعرض الفيصلي للخسارة الثانية وبالنتيجة نفسها، وسط أداء مترهل من اللاعبين لا يليق بسمعة وإنجازات الفيصلي، ليكون ثمن ذلك إقالة المدرب التونسي، وبالتالي مواصلة قتل الاستقرار الفني، حيث توجه الفيصلي لنجم الفريق السابق أحمد هايل لتولي مهمة تدريب الفريق، وهو ما وافق عليه المدرب رغم الصعوبات والتحديات الكثيرة التي كانت بانتظاره، ما تسبب في خسارة الفريق أمام السد بسداسية نظيفة.
ونجح هايل لاحقا، في إعادة الروح للفريق، وبدأت المعالم الفنية تتضح بشكل أفضل على الرغم من أن اللاعبين الأجانب وخصوصا الإنجليزي ناثان والتونسي رفيق الكمرجي كانا حملا ثقيلا على الفريق.
وفي المباراة الأخيرة أمام ناساف، لم يحافظ الفيصلي على تقدمه مع نهاية الشوط الأول بهدف وحيد سجله لاعبه رزق بني هاني، بعد أن تسببت الأخطاء الدفاعية في إهدار الفيصلي فوز كان في متناول اليد.
ويرى مشجعون، أن إدارة الفيصلي المنتخبة برئاسة المهندس نضال الحديد وقبلها الإدارة المؤقتة برئاسة جهاد قطيشات، رميا بثقلهما لتأمين متطلبات المشاركة التاريخية للفيصلي في دوري أبطال آسيا وللمرة الأولى في تاريخه، وتحقق ذلك بفضل الجهود المخلصة من الجميع، لكن آثار المعارك الانتخابية، طغت على المشهد، وأثرت بشكل أو بآخر على استقرار الفريق.
ويرى ابن النادي والمشجع” العتيق” عمار العبدالات، أن التراجع الفني الذي أصاب الفريق يعود لأسباب انتخابية وصراعات مستمرة”، مستغربا المشاركة الفنية الضعيفة للفيصلي في دوري أبطال آسيا، على الرغم من البداية المبكرة والتحضيرات المستمرة.
وأضاف:“الفريق افتقد للمحترفين وعدد من اللاعبين لم يكونوا في مستوى الفيصلي، هل يعقل أن يدخل مرمى الفريق 11 هدفا في 5 مباريات؟، أين روح الفيصلي بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، أين الزعيم وصيف البطولة العربية”.
وطالب العبداللات إدارة النادي بفتح قنوات مع الجميع، والعمل على توفير الأمور التي تساهم في حصد لقبي الدوري والكأس، تعويضا عن المشاركة الآسيوية الضعيفة.
وطالب المشجع الفيصلاوي محمد صقر الجبور، الجميع بطي صفحة المشاركة الآسيوية، والتركيز على بطولتي الدوري والكأس.
وقال:“يجب دراسة المشاركة في دوري أبطال آسيا والاستفادة من التجربة الصعبة، وتمنى على الجهاز الفني بقيادة أحمد هايل واللاعبين تقديم مباراة جيدة والفوز أمام فريق الشارقة”.
ويرى الجبور، أن تعزيز صفوف الفريق بين المرحلتين أمرا ضروريا خصوصا من ناحية اللاعبين الأجانب، ودعا الجماهير الفيصلاوية إلى الوقوف خلف“الأزرق” في المباريات المقبلة.

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