تألق راتب يمنح الوحدات نقاط الأهلي السوري

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

ساهم تألق لاعب الوحدات صالح راتب في بقاء فريقه بدائرة المنافسة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، بعد أن سجل ثنائية في مرمى أهلي حلب السوري، في المباراة التي جرت أمس على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.



ولحساب المجموعة نفسها، عاد فريق الكهرباء العراقي بثلاث نقاط ثمينة من أرض منافسه الكويت الكويتي، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.



ويعد فوز "الأخضر" هو الأول له بالنسخة الحالية خارج الديار، بعد خسارته في مباراتيه السابقتين، كما يعد أيضا الفوز الأول له مع الأندية السورية خارج المملكة في تاريخ البطولة.



وعلى ضوء هاتين النتيجتين، واصل فريق الكهرباء صدارته للمجموعة وبرصيد 10 نقاط، وقفز الوحدات للمركز الثاني وبرصيده 9 نقاط، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الكويت عند 6 نقاط، وبقاء الأهلي في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطتان.



ويخوض الوحدات مواجهته الأخيرة لحساب دور المجموعات يوم 11 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عندما يستقبل نظيره الكويت على ستاد عمان الدولي، علما بأن نتيجة الذهاب بينهما انتهت لصالح الفريق الكويتي بهدفين لهدف.



ويتعين على الوحدات الفوز في مباراته الأخيرة من أجل ضمان التأهل للمربع الذهبي بغض النظر عن مواجهة الكهرباء والأهلي، إذ يضمن التأهل كمتصدر في حال تعثر الكهرباء بالتعادل أو الخسارة، وفي حال فوز الكهرباء فإن فوز الوحدات قد يمنحه بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة باعتباره أفضل وصيف من بين المجموعات الثلاث.



تشكيلة الفريقين:

أهلي حلب: شاهر الشاكر، زكريا حنان، أحمد حمو (أنس دهان)، إبراهيم الزين، علي الرنة، أحمد الأحمد، محمد ريحانية (شيدوبم إيزوغو)، عبد الله نجار (حسن دهان)، عامر فياض (محمود العمر)، أمجد فياض (زكريا عزيزة)، ومحمود النايف.



المدير الفني: معن الراشد (سورية)



الوحدات: عبد الله الفاخوري، خالد كردغلي، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، محمود شوكت، أحمد سمير (محمد كحلان)، مهند أبو طه (محمد موالي)، صالح راتب (بهاء فيصل)، أنس العوضات (خالد عصام) وسيدريك هنري (محمد عبد المطلب "بوغبا").



المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)



الحكام: أدار اللقاء طاقم تحكيم من البحرين مكون من إسماعيل علي حكما للساحة، المساعد الأول فيصل سيد، المساعد الثاني صلاح عبد العزيز، وأحمد خليل حكما رابعا.



الإنذارات: أحمد الأحمد، زكريا عزيزة (الأهلي)



سيناريو الهدفين

- مرر لاعب الوحدات مهند أبو طه كرة مميزة من خلف منتصف الملعب، ضرب من خلالها دفاعات المنافس، ووضع زميله صالح راتب بمواجهة المرمى، ليتخلص من الحارس ويهيأ نفسه بصورة جيدة لهز الشباك بتسديدة متقنة (13).



- عرض لاعب الوحدات أنس العوضات الكرة من الطرف الأيمن، أمام اللاعب صالح راتب الذي وضع الكرة من اللمسة الأولى بيسراه من تحت حارس مرمى الأهلي شاهر الشاكر (56).



فرص اللقاء

- التقط حارس الأهلي تسديدة هنري الضعيفة من مسافة قريبة (2).

- تصدى الفاخوري لتسديدة الأحمد القوية من داخل منطقة الجزاء (13).

- سدد العوضات من مسافة بعيدة علت مرمى فريق الأهلي (52).

- تألق الشاكر في إبعاد التسديدة القوية من أبو طه التي ارتطمت بأحد المدافعين قبل التصدي لها (57).

- مرت تسديدة عزيز القوية بجانب مرمى الفاخوري (63).

- استمر العوضات بسلاح التسديد من مسافة بعيدة دون أن تمثر كرته عن تعزيز النتيجة (65).

- أبدع الفاخوري في رد تسديدة الأحمد من مسافة قريبة وحولها لركنية (81).

- نفذ حسن دهان ركلة ثابتة مخادعة استطاع الفاخوري إبعادها بطريقة مميزة (89).