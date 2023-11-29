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الدولة وحقوق الإنسان في الفلسفة المعاصرة إصدار جديد لـالصبح

11/29/2023 4:54:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان – صدر عن "الآن ناشرون وموزعون"؛ كتاب بعنوان "الدولة وحقوق الإنسان في الفلسفة المعاصرة"؛ لأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية الدكتور رياض الصبح.
كتب مقدمة للكتاب الأكاديمي الأردني وأستاذ العلوم السياسية الدكتور وليد عبد الحي؛ الذي يقول فيها: "إن حقوق الإنسان، بوصفها أبعاداً للوجود الإنساني أمر يستحق أن تنشغل فيه الفلسفة من الزاويتين الأنطولوجية والإبستمولوجية"، وتحاول هذه الدراسة أن تقيم العلاقة بين ثلاثة أبعاد، هي: حقوق الإنسان والدولة والفلسفة، ثم تحاول الإجابة عن سؤال محدد: كيف تفاعلت هذه الأبعاد وتحددت العلاقات ببعضها البعض.
ويرى، أن هذا الكتاب ذكر ملابسات هذه العلاقة بين الأبعاد الثلاثة، حيث تتبع الباحث تطور مفهوم حقوق الإنسان من مفهومه الطبيعي في مرحلة ما قبل ظهور السلطة وتوصيف النصوص الدينية لحدوده، إلى ظهور الدولة والتوجه نحو إعلاء مفهوم المواطن على حساب مفهوم الإنسان استناداً إلى روابط إثنية وسياسية وقانونية، ثم عاد مفهوم الإنسان في مراحل لاحقة وبشكل تدريجي ليحدد كلا من ميدان المواطنة وحقوقها من ناحية، وميدان الإنسان وحقوقه من ناحية ثانية، وهو ما أفرز تبايناً بين الفلاسفة حول ماهية الحق وحدوده لكل من الإنسان والمواطن، ومن ثم ظهر التزاحم بين الفضاء القانوني المحلي الأسير لخصوصيات وأولية المواطنة بفعل الإرث الثقيل الذي أوجدته الدولة القومية.
مؤلف الكتاب يقول في مقدمة كتابه: "إنه حاول أن يناقش تساؤلا رئيسا تتفرع عنه مسائل عدة منها: كيف أن منظومة حقوق الإنسان المعاصرة التي تطرح نفسها وفق رؤية عالمية وإنسانية، وتأسست باعتبارها مفهوماً طبيعياً، تقع في الوقت ذاته التزامات تطبيقها على كيان اصطناعي هو الدولة، فهل استطاعت الدولةـ أن تكون قادرة على الحفاظ على طبيعية الحقوق تلك؟ وهل قدم القانون الدولي والفلاسفة إجابات حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المرحلة المعاصرة؟ وهل تمتلك منظومة حقوق الإنسان الدولية آليات تنفيذية لمساءلة الدول حول تأدية التزاماتها بشكل موضوعي؟".
ويشير الصبح، إلى بعض هذه الإشكاليات "ما يوصف بحق المُلْكية"، فهل يمكن اعتباره حقا طبيعيا أصيلا، ولا سيما أن حدة الخلاف الأيديولوجي حول الملكية قد أخذت مداها الواسع. وكذلك مشاكل التطور العلمي، مثل التدخل في الجينوم، ومشكلة علاقة حقوق الإنسان بالديمقراطية، ومدى إمكانية الاعتراف بجميع المكونات القومية والثقافية ومنها الأقليات، رافدا لحقوق الإنسان، وغيرها من القضايا. ومن جهة أخرى، كيف يمكن للقانون الدولي أن يتأسس على منظومة مستقرة وراسخة لمبادئ حقوق الإنسان ويكون له أدواته الإلزامية الخاصة التي يطبقها على الدول؟ بمعنى آخر، هل كانت المرجعية الحقوقية تجاه الدول أخلاقية أم ملزمة؟ وهل يمكن قياس تلك الإلزامية، إن وجدت، كما يحاسب الأفراد في أوطانهم؟.
وخلص، إلى أن الهدف من هذا هو تطوير رؤية فلسفية نقدية لعلاقة الدولة بحقوق الإنسان في الزمن الراهن، وذلك من خلال الاستفادة من آراء الفلاسفة المعاصرين، ولا سيما، في ظل ظروف النظام الدولي المعاصر، والبحث عن أفضل السبل لولوج العالم إلى مجتمع إنساني يحترم حقوق الإنسان من جهة، ويحافظ على كيان الدولة من جهة أخرى. وكذلك الإجابة عن التساؤلات حول التحديات التي تجابه المجتمعات المعاصرة من قضايا قيمية وأخلاقية، متطرقة إلى الجانب الحقوقي، ودور الدولة في هذا المجال. كما تهدف إلى الإجابة عن سؤال متطلبات الدولة وشروطها ووظيفتها المعاصرة، في ظل ظروف النظام الدولي المعاصر، كي تؤدي التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

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