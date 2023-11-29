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القدس في الشعر العربي الحديث الموسم الثقافي القادم لمجمع اللغة العربية

11/29/2023 4:54:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعقد مجمع اللغة العربية موسمه الواحد والأربعين لهذا العام، بعنوان: "القدس في الشعر العربي الحديث"، في الثاني عشر من كانون الأول لعام 2023م.
وقد أشار المجمع في مؤتمر صحفي إلى أن الموسم يسعى للتأكيد على قدسية مدينة القدس ورمزيتها المكثفة التي تصنع المعجزات في النفوس، ودورها في توحيد الأمة، ودور الشعر في ترسيخ هذه المعاني، وذلك ضمن محاور عدة، أهمها: قُدسية المكان ورمزيته، والمسجد الأقصى، والقدس ووحدة الأمة، والقدس ونضال المرأة، بمشاركة نخبة من المستكتبين من الأردن وخارجه، أبرزهم: الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، والأستاذ الدكتور محمد حوّر من أعضاء المجمع، والأستاذ الدكتور زياد الزعبي من جامعة اليرموك، والأستاذ الدكتور زهير عبيدات من الجامعة الهاشمية، والأستاذ الدكتور نارت قاخون من جامعة آل البيت.
ويشارك من خارج الأردن: الأستاذ الدكتور محمد العاني من المجمع العلمي العراقي.
ويدعو المجمع إلى حضور موسمه في مقره بجوار مسجد الجامعة الأردنية، كما سيبث وقائع الجلسات عبر منصاته الإلكترونية.

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