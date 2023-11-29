أكثر من 50 منظمة عربية وعالمية تخاطب الأمم المتحدة لإقالة موظفة أممية انتهكت الحياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سلّمت العربية لحماية الطبيعة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، رسالة
للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، من خلال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في
الأردن، شيري ريتسيما- أندرسون، وذلك نيابة عن أكثر من 50 منظمة
مجتمع مدني عربية ودولية عاملة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وحقوق
الإنسان، للمطالبة
بمحاسبة وإقالة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، بسبب
مشاركتها بصفتها الاعتبارية في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن الذي عقد في الفترة من
17 إلى 19 نوفمبر 2023 في كندا، وإلقائها كلمة عن العلاقة الوثيقة بين الصراع والجوع،
ضربت فيها أمثلة عديدة لاستخدام الغذاء كأداة إخضاع، وتجاهلت بشكل واضح الإشارة
لأكثر من 2 مليون يتضورون جوعاً في غزة الآن بسبب استخدام الاحتلال الغذاء كسلاح.
وبحضورها باسم برنامج الأغذية العالمي،
في الصف الأول بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، منح منتدى
هاليفاكس جائزته السنوية للقيادة في الخدمة العامة التي تحمل اسم زوجها الراحل
السيناتور الأمريكي "جون ماكين"، لشعب "إسرائيل"، وتم قبولها
من قبل ممثلة منظمة أخوة السلاح (أخيم لانشيك)، وهي منظمة تعمل لجمع التبرعات
لشراء العتاد وتزويده للقوات العسكرية والأمنية والمستعمرين غير الشرعيين في الأرض
المحتلة.
أجمع الموقعون على الرسالة، أن ما قامت
به ماكين انتهاك خطير لأساسيات العمل الإنساني والتي تتضمن عدم التحيز والاستقلال،
والحياد، والإنسانية، كما أنها لم تتصرف بحساسية تجاه سياقات النزاع واستغلت
موقفها كممثلة للمجتمع الدولي في نشاط سياسي لدعم وتعزيز حكومات معينة ومجموعات
خارجية ومصالح سياسية، تمارس حالياً حرب إبادة على ملايين الفلسطينيين.
يذكر أن الرسالة مازالت مفتوحة
للتوقيع، وما زالت المنظمات تنضم للموقعين.
وفيما يلي نص الرسالة والم:
السيد أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة،
الموضوع: إدارة برنامج الأغذية العالمي تنتهك المبادئ الإنسانية بشكل
صارخ
نحن المنظمات الموقعة أدناه العاملة في
مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وحقوق الإنسان نشعر بالغضب بسبب مشاركة
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في منتدى هاليفاكس
الدولي للأمن الذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023 في كندا. وحضر المنتدى
الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، والذي يسعى إلى تعزيز التعاون العسكري
بين أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، شخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية، بما
في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
وألقت ماكين، وهي عضو سابق في مجلس
إدارة منتدى هاليفاكس، كلمة بصفتها المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي،
وتحدث عن العلاقة الوثيقة بين الصراع والجوع، وضربت أمثلة عديدة لاستخدام الغذاء
كأداة إخضاع، وتجاهلت بشكل واضح الإشارة لأكثر من 2 مليون يتضورون جوعاً في غزة
بسبب استخدام الاحتلال الغذاء كسلاح.
بحضورها في الصف الأول بجانب إيهود
باراك، منح منتدى هاليفاكس جائزته السنوية للقيادة في الخدمة العامة التي تحمل اسم
زوجها "جون ماكين"، لشعب "إسرائيل"، وتم قبولها من قبل ممثلة
منظمة أخوة السلاح (أخيم لانشيك)، وهي منظمة تعمل لجمع التبرعات لشراء العتاد
وتزويده للقوات العسكرية والأمنية والمستعمرين غير الشرعيين في الأرض المحتلة.
ما قامت به ماكين انتهاك خطير لأساسيات
العمل الإنساني والتي تتضمن عدم التحيز والاستقلال، والحياد، والإنسانية. كما أنه
ينتهك النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، ومعايير السلوك للخدمة
المدنية الدولية التي تدعو للحفاظ على الاستقلال وتجنب تضارب المصالح، وخدمة المثل
العالمية للسلام واحترام الحقوق الأساسية. كما انتهكت بشكل كامل القيم الأخلاقية
المتجذرة في ميثاق الأمم المتحدة وقسم اليمين الذي أدته، بما في ذلك: الاستقلال،
والولاء لأهداف وقيم ومبادئ الأمم المتحدة، والحياد، والموضوعية والاحترافية في
أداء الواجبات الرسمية، والنزاهة، والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، وكرامة وقيمة
جميع الأفراد. لم تتصرف ماكين بحساسية تجاه سياقات النزاع واستغلت موقفها كممثلة
للمجتمع الدولي في نشاط سياسي لدعم وتعزيز حكومات معينة ومجموعات خارجية ومصالح
سياسية.
تجاوزت ماكين السلطة المفوضة لها مما انعكس
سلباً ليس فقط على وضعها كموظفة في الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على الأمم المتحدة
ككل. لقد قدمت احتياجاتها واحتياجات طرف ثالث قبل احتياجات الأمم المتحدة مع تضارب
واضح في المصالح، وقبل كل شيء، فإن دعمها للتسليح يعمق الصراع وحالة المجاعة في
غزة وعموم فلسطين.
بناءً على ما ذكر، نطالب بمحاسبة سيندي
ماكين وإقالتها فوراً من منصبها كمديرة تنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي..
المنظمات الموقعة:
العربية لحماية الطبيعة
الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
التحالف العالمي للسيادة على الغذاء PCFS
جمعية التنوع الحيوي الميكروبي الأردنية
جمعية النساء العربيات في الأردن
لجمعية السورية لحماية الحياة البرية SSCW
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
الجمعية الكويتية لحماية البيئة
المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء
مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
مركز حماية وحرية الصحفيين
اتحاد المرأة الأردنية
مؤشر المستقبل الاقتصادي
جمعية أصدقاء البيئة
الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية
اتحاد المزارعين الفلسطينيين
الإغاثة الزراعية الفلسطينية
حملة أوقفوا الجدار
جمعية سيدرز للعناية – لبنان
تكتل الجمعيات والهيئات الأهلية اللبنانية
منظمة حواء للإغاثة والتنمية - السودان
المرصد التونسي للمواطنة التشاركية
جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة
النقابة التونسية للفلاحين
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – المغرب
اتحاد منتجي العسل / العراق
المنظمة العراقية لتأهيل المجتمع والبيئة
واحة الدوحة
الملتقى الفلسطيني للزراعة البيئية
زادت الخيرات – لبنان
الحركة الزراعية – لبنان
اتحاد المزارعين الأردنيين
منتدى غزة للزراعة الحضرية
جمعية أبناء ضانا والقادسية التعاونية
الجمعية العراقية للتغذية وسلامة الغذاء
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك
المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
جمعية النهضة الريفية – القدس
جمعية مزارعي بيت لحم – فلسطين
اتحاد لجان العمل الزراعي
حبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية
الاتحاد النوعي للنحايين الأردنيين
RESEAU MAGHREBIN D'ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL EN MILIEU RURAL. (Remadel
African Confederation of Artisanal Fishing Organizations
Roots for Equity
Pakistan Kissan Mazdoor Tehreek (PKMT)
Zambia Social Forum (ZAMSOF)
South Asians for Human Rights
Asian Peasant Coalition
Regional Initiative for Tribal Empowerment and Solidarity, India
Indigenous Peoples' Land Life Knowledge Collective, India
Welfare Togo
MENAFN29112023000072011014ID1107507669