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أكثر من 50 منظمة عربية وعالمية تخاطب الأمم المتحدة لإقالة موظفة أممية انتهكت الحياد

11/29/2023 4:54:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سلّمت العربية لحماية الطبيعة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، من خلال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما- أندرسون، وذلك نيابة عن أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني عربية ودولية عاملة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وحقوق الإنسان، للمطالبة بمحاسبة وإقالة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، بسبب مشاركتها بصفتها الاعتبارية في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن الذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023 في كندا، وإلقائها كلمة عن العلاقة الوثيقة بين الصراع والجوع، ضربت فيها أمثلة عديدة لاستخدام الغذاء كأداة إخضاع، وتجاهلت بشكل واضح الإشارة لأكثر من 2 مليون يتضورون جوعاً في غزة الآن بسبب استخدام الاحتلال الغذاء كسلاح.
وبحضورها باسم برنامج الأغذية العالمي، في الصف الأول بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، منح منتدى هاليفاكس جائزته السنوية للقيادة في الخدمة العامة التي تحمل اسم زوجها الراحل السيناتور الأمريكي "جون ماكين"، لشعب "إسرائيل"، وتم قبولها من قبل ممثلة منظمة أخوة السلاح (أخيم لانشيك)، وهي منظمة تعمل لجمع التبرعات لشراء العتاد وتزويده للقوات العسكرية والأمنية والمستعمرين غير الشرعيين في الأرض المحتلة.
أجمع الموقعون على الرسالة، أن ما قامت به ماكين انتهاك خطير لأساسيات العمل الإنساني والتي تتضمن عدم التحيز والاستقلال، والحياد، والإنسانية، كما أنها لم تتصرف بحساسية تجاه سياقات النزاع واستغلت موقفها كممثلة للمجتمع الدولي في نشاط سياسي لدعم وتعزيز حكومات معينة ومجموعات خارجية ومصالح سياسية، تمارس حالياً حرب إبادة على ملايين الفلسطينيين.
يذكر أن الرسالة مازالت مفتوحة للتوقيع، وما زالت المنظمات تنضم للموقعين.


وفيما يلي نص الرسالة والم:

السيد أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة،
الموضوع: إدارة برنامج الأغذية العالمي تنتهك المبادئ الإنسانية بشكل صارخ

نحن المنظمات الموقعة أدناه العاملة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وحقوق الإنسان نشعر بالغضب بسبب مشاركة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن الذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023 في كندا. وحضر المنتدى الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، والذي يسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، شخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
وألقت ماكين، وهي عضو سابق في مجلس إدارة منتدى هاليفاكس، كلمة بصفتها المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وتحدث عن العلاقة الوثيقة بين الصراع والجوع، وضربت أمثلة عديدة لاستخدام الغذاء كأداة إخضاع، وتجاهلت بشكل واضح الإشارة لأكثر من 2 مليون يتضورون جوعاً في غزة بسبب استخدام الاحتلال الغذاء كسلاح.
بحضورها في الصف الأول بجانب إيهود باراك، منح منتدى هاليفاكس جائزته السنوية للقيادة في الخدمة العامة التي تحمل اسم زوجها "جون ماكين"، لشعب "إسرائيل"، وتم قبولها من قبل ممثلة منظمة أخوة السلاح (أخيم لانشيك)، وهي منظمة تعمل لجمع التبرعات لشراء العتاد وتزويده للقوات العسكرية والأمنية والمستعمرين غير الشرعيين في الأرض المحتلة.
ما قامت به ماكين انتهاك خطير لأساسيات العمل الإنساني والتي تتضمن عدم التحيز والاستقلال، والحياد، والإنسانية. كما أنه ينتهك النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، ومعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية التي تدعو للحفاظ على الاستقلال وتجنب تضارب المصالح، وخدمة المثل العالمية للسلام واحترام الحقوق الأساسية. كما انتهكت بشكل كامل القيم الأخلاقية المتجذرة في ميثاق الأمم المتحدة وقسم اليمين الذي أدته، بما في ذلك: الاستقلال، والولاء لأهداف وقيم ومبادئ الأمم المتحدة، والحياد، والموضوعية والاحترافية في أداء الواجبات الرسمية، والنزاهة، والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، وكرامة وقيمة جميع الأفراد. لم تتصرف ماكين بحساسية تجاه سياقات النزاع واستغلت موقفها كممثلة للمجتمع الدولي في نشاط سياسي لدعم وتعزيز حكومات معينة ومجموعات خارجية ومصالح سياسية.
تجاوزت ماكين السلطة المفوضة لها مما انعكس سلباً ليس فقط على وضعها كموظفة في الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على الأمم المتحدة ككل. لقد قدمت احتياجاتها واحتياجات طرف ثالث قبل احتياجات الأمم المتحدة مع تضارب واضح في المصالح، وقبل كل شيء، فإن دعمها للتسليح يعمق الصراع وحالة المجاعة في غزة وعموم فلسطين.
بناءً على ما ذكر، نطالب بمحاسبة سيندي ماكين وإقالتها فوراً من منصبها كمديرة تنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي..
المنظمات الموقعة:
العربية لحماية الطبيعة
الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
التحالف العالمي للسيادة على الغذاء PCFS
جمعية التنوع الحيوي الميكروبي الأردنية
جمعية النساء العربيات في الأردن
لجمعية السورية لحماية الحياة البرية SSCW
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
الجمعية الكويتية لحماية البيئة
المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء
مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
مركز حماية وحرية الصحفيين
اتحاد المرأة الأردنية
مؤشر المستقبل الاقتصادي
جمعية أصدقاء البيئة
الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية
اتحاد المزارعين الفلسطينيين
الإغاثة الزراعية الفلسطينية
حملة أوقفوا الجدار
جمعية سيدرز للعناية – لبنان
تكتل الجمعيات والهيئات الأهلية اللبنانية
منظمة حواء للإغاثة والتنمية - السودان
المرصد التونسي للمواطنة التشاركية
جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة
النقابة التونسية للفلاحين
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – المغرب
اتحاد منتجي العسل / العراق
المنظمة العراقية لتأهيل المجتمع والبيئة
واحة الدوحة
الملتقى الفلسطيني للزراعة البيئية
زادت الخيرات – لبنان
الحركة الزراعية – لبنان
اتحاد المزارعين الأردنيين
منتدى غزة للزراعة الحضرية
جمعية أبناء ضانا والقادسية التعاونية
الجمعية العراقية للتغذية وسلامة الغذاء
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك
المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
جمعية النهضة الريفية – القدس
جمعية مزارعي بيت لحم – فلسطين
اتحاد لجان العمل الزراعي
حبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية
الاتحاد النوعي للنحايين الأردنيين
RESEAU MAGHREBIN D'ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL EN MILIEU RURAL. (Remadel
African Confederation of Artisanal Fishing Organizations
Roots for Equity
Pakistan Kissan Mazdoor Tehreek (PKMT)
Zambia Social Forum (ZAMSOF)
South Asians for Human Rights
Asian Peasant Coalition
Regional Initiative for Tribal Empowerment and Solidarity, India
Indigenous Peoples' Land Life Knowledge Collective, India
Welfare Togo



MENAFN29112023000072011014ID1107507669

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