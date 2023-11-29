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الرسالة وصلت بعد 75 عاما من العبث بالحقيقة في الغرب

11/29/2023 4:54:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمان - رفعت أيادي المدافعين عن القضية الفلسطينية عموما، وعن قطاع غزة خصوصا، عن "الهاشتاغات" الداعمة لفلسطين والموجهة للغرب، وعادت حناجرهم إلى صوتها الطبيعي، بعد أن بحت خلال عقود، ليس تقاعسا أو استسلاما، بل لوضوح الرسالة الشديد، وبأنها وصلت.
في كل مرة يبرز فيها الظلم الصهيوني للفلسطينيين، تتجه الأصوات والنداءات العربية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لإنشاء حملات تخاطب عبرها العالم الغربي لإبراز الصورة الحقيقية بشأن القضية الفلسطينية، وهي تفيد بأن المحتل، هو من يتخذ شكل الوحش، والفلسطينيين هم الضحية منذ 75 عاما وليس العكس، لكن في كل مرة سابقة، كانت تلك الحملات تبوء بالفشل، نظرا لسطوة الإعلام الغربي، الممول بمليارات الدولارات كي يكسر الصورة الحقيقية، وينمطها في الشارع الغربي، لكن هذه المرة وبفضل غزة، انتصر المدافعون عن فلسطين.
لم يعد هم إيصال الرسالة الحقيقية لما يحدث في غزة من إبادة جماعية للرأي العام الغربي، كبيرا كما كان في السابق، لدرجة وصوله الى مرحلة العبء النفسي، عندما كان يشاهد العربي في السابق كذب وزيف الرواية الغربية، ويحاول بكل ما أوتي من قوى افتراضية كالهاشتاغات والترند، كشف الغطاء عن ذلك الزيف، ذلك لأن الحقيقة انكشفت بفضل غزة ودماء شهدائها وصبر أهلها، وإيمانهم.
اللافت، أن الانتصار العربي في كسر الصورة النمطية الظالمة عن رواية القضية الفلسطينية، لم يأت جراء مليارات الدولارات لدعمها، ولا لحيادية إدارات مواقع التواصل في إبراز الخطاب العربي المدافع عن فلسطين، فهي أصلا ليست حيادية، لكن الانتصار الافتراضي لقصة فلسطين، جاء لعدة أسباب، جميعها تبلورت نحو أن الأذن الغربية منحت نفسها لأول مرة وقتا لسماع الصوت الفلسطيني المظلوم، وصدقته.
ومن بين أسباب الانتصار العربي الفلسطيني الافتراضي لقضية فلسطين، أنه وكما يقول المثل الشعبي "حفروا على خراب عشهم"، أي أن زيف الرواية الصهيونية كشفت نفسها بنفسها في هذه الحرب، بدءا برواية تقطيع رؤوس الصهاينة في الحفلة التي حدثت في الـ7 من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، لتفندها مؤخرا وسائل إعلامية صهيونية كشفت أن سبب الوحشية الظاهرة في أشلاء الصهاينة خلال تلك الحفلة، مرده آلة الحرب الصهيونية نفسها، وليس بفعل هجمات من المقاومة، فضلا عن الفيدوهات الركيكة لجيش الكيان التي تدعي بأن مستشفى الشفاء معقل للمقاومة، لكن الإعلام الغربي فضحها.
ويبدو أنه لن تكون روايات المحتجزين الصهاينة التي أفرجت عنهم كتائب المقاومة، والتي حاولت الرواية الصهيونية تفنيدها بشتى الطرق، بيد أن الرسالة الأخيرة أحبطت تلك المحاولات. تلك الرسالة التي وصفت المحتجزة الصهيونية فيها نفسها بأنها ستبقى دوما: "أسيرة شكر" للمقاومة.
يقال لمن يؤمن بعدالة الكون، إن للمظلوم يوما سيأتي، وسينصف فيه على الأرض قبل السماء، وفلسطين انتظرت 75 عاما لتنال عدالة تصديق قصتها الحقيقية من الشارع الغربي، واليوم وبفضل غزة وما قدمته من أثمان لا تعوض ولا تستبدل، سيقول المدافعون عن القضية الفلسطينية لها: "سنبقى أسرى الشكر لك".

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