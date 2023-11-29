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وقف إطلاق النار في غزة: مجلس الأمن والغرب أمام اختبار الحقيقة أو الفوضى العالمية

11/29/2023 4:54:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- وسط حالة من الترقب لجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، وتعد الاولى منذ التوصل الى اتفاق هدنة بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، تساءل مراقبون عن قدرة إصدار المجلس قرارا ينص على وقف الاحتلال لإطلاق النار عن القطاع.
المجلس خرج عن صمته للمرة الأولى منذ بدأ الاحتلال حربه العدوانية على غزة، اذ دعا منذ منتصف الشهر الحالي لعقد هدن وفتح ممرات إنسانية في القطاع، كما دعا قرار أعدته دولة مالطا وأيده 12 عضوا في المجلس، مقابل امتناع 3 أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا)، إلى هدن وفتح ممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام، من أجل إفساح المجال امام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في القطاع.
ويترأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي، جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.
المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بينن، قال إن بلاده تأمل أنه عبر رئاستها لهذا الاجتماع، القيام بدورها للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار.
وأعربت الصين الأسبوع الماضي، عن ارتياحها لاتفاق الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وقد مددت الهدنة ليومين اضافيين، وفيهما أطلق سراح عشرات الأسرى في غزة من المحتلين والفلسطينيين.
مراقبون رأوا، أن الولايات المتحدة الاميركية تدعم الكيان الصهيوني دائما في التصويت الى جانبه في الأمم المتحدة بأي قرار تتخذه، ولا شيء سيكون مختلفا في هذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي، موضحين بأن تداعيات امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد مشروع قرار الهدن والممرات الإنسانية في غزة منتصف الشهر، لن يغير من موقفها وتحيزها إلى جانبه.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إنه عندما تحدث صراعات شديدة للغاية، تتقدم القوى العظمى ويتراجع دور الأمم المتحدة، معتبرين ذلك بأنه يبلور حقيقة عالم الفوضى الذي نعيش فيه، وأن الأمم المتحدة قادرة على تقديم المساعدة في حالة واحدة فقط، وهي عندما يصل الوضع إلى حد حفظ السلام.
ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن، موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 عليه، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الأعضاء الـ5 الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين).
النائب السابق د. هايل ودعان الدعجة، أن الأحداث التي يشهدها العالم من وقت لآخر أثبتت ان المؤسسات والمنظمات الدولية كمجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والمحكمتين الدولية والجنائية، ومجلس حقوق الانسان وغيرها، بانها مجرد ادوات بيد الدول القوية، وتحديدا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وبما يتماشى مع مصالحها، والتي بيدها ان تجعل منها ادوات فاعلة او مهمشة، بخاصة الولايات المتحدة التي تتحكم بالمنظومة الدولية، وتسيطر عليها وتوظفها لتحقيق مصالحها ومساندة حلفائها، ما يجعل مصير العالم بيدها بطريقة تجعلها تملي عليه ارادتها وسياساتها.
وأضاف، كيف لنا ان نتخيل مثلا اعتبار القرارات التي تتخذها اكثر من 190 دولة في العالم بالجمعية العامة غير ملزمة، بينما القرارات التي يتخذها مجلس الامن بوجود الدول الخمس دائمة العضوية ملزمة، حتى وإن استخدم احدها حق النقض الفيتو، ما يفسر الانتقائية والازدواجية في اداء ومواقف هذه المنظمات، الخاضعة لسيطرة الدول الكبرى ونفوذها، بصورة جعلتها تفقد مصداقيتها بعد ان باتت العدالة الدولية محل شك وتساؤل، ما يمكن اسقاطه على القضية الفلسطينية.
واضاف "يلاحظ بأن هناك كثيرا من القرارات الدولية التي تتحدث عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وانصافهم، بخاصة ما يتعلق باحقيتهم في اقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة، الا انها لا تجد طريقها الى التنفيذ، ودائما ما يضرب بها الكيان عرض الحائط، اعتمادا على دعم قوى كبرى كأميركا وبريطانيا وفرنسا".
وأضاف، والحال ينطبق على المجازر والجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الغاصب في غزة بحق المدنيين من الاطفال والنساء والمسنين، وتدمير المرافق المدنية وهدمها من وحدات سكنية ومستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس وغيرها، على مرأى من دول العالم ومنظماته، لا بل وبدعم يصل حد الشراكة في هذه المجازر من دول العالم الغربي المتحضر، والتي ترفض وقف اطلاق النار، معطية الكيان الضوء الاخضر لمواصلة جرائمة الوحشية والدموية بحق المدنيين.
ولفت الى ان هذه الدول التي أشبعتنا شعارات عن الإنسانية وحقوق الإنسان والطفل وتمكين المرأة والحرية والديمقراطية، ثبت بأن شعاراتها مجرد أكاذيب وفارغة ومزيفة، ما يجعل العالم عرضة للفوضى ولحالات عدم الاستقرار، بعد أن باتت أدواته من المنظمات الدولية مشلولة تماما، بصورة باتت تهدد الامن والسلام والاستقرار العالمي، والتي يفترض بانها في طليعة الاهداف التي تسعى الامم المتحدة لتحقيقها.
واشار الى أن الامر الذي يجعل كثيرا من الدول، مطالبة باعادة حساباتها وتحالفاتها وعلاقاتها بطريقة تضمن عبرها اعادة تركيبة النظام الدولي، وبما يضمن تحريره من قيود الاحادية القطبية التي تمثلها الولايات المتحدة، بايجاد قوى منافسة اخرى، من شأنها التوافق على ايجاد صيغة قطبية اخرى لضمان تحقيق التوازن مع القطبية الاميركية وردعها، وبالتالي ايجاد منظمات دولية، تقوم بدورها بمهنية وعدالة، بعيدا عن الاعتبارات المصلحية التي جعلت منها مجرد هياكل.
وفي هذا الاطار، يرى النائب السابق حابس الفايز، بأن أنماط العلاقات الدولية بما فيها التحالفات الرسمية وغير الرسمية، تشهد تحولات حقيقية، بينما تتفاقم تداعيات الصراعات، بسبب كثرة العوامل الفاعلة والمؤثرة فيها وتداخلها وصعوبة التحكم فيها، فضلا عن غياب إرادة الولايات المتحدة تحديدا في التعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجه غزة حاليا.
وقال الفايز، ان صراع الكبار تحت قبة مجلس الأمن بسبب أحداث غزة، صراع بين رخصة الإبادة الجماعية لغزة، ودعوات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع.
وأوضح فيما يسعى العالم لإيقاف الحرب والدمار والقتل، والمساعدة للتوصل إلى السلام في غزة، أحبطت واشنطن اكثر من مرة، الجهود الدولية باستخدامها حق الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن تدعو لوقف اطلاق النار وهدن إنسانية في غزة.
وأضاف، اساءت الولايات المتحدة بصفتها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، حق استخدامها للفيتو ضد عدة قرارات، مع تمتعها بدعم قوي في المجلس، ما يعد أمرا مخيبا للآمال، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية الحالية في غزة، وتثار فيه الشكوك بشأن صدق واشنطن في المساعدة بحل الصراع وتخفيف المأساة الإنسانية هناك.
وفشل مجلس الأمن في اكثر من مناسبة بتبني مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في حرب الكيان على المقاومة الفلسطينية في غزة، بعدم الحصول على الحد الأدنى من 9 أصوات مطلوبة في المجلس المؤلف من 15 عضوا، ليضاف هذا الإخفاق إلى سلسلة محاولات فاشلة للمنظمة الدولية باتخاذ قرار ملزم، تتمخض عنه خطوات عملية تسهم بحل القضايا الشائكة في الشرق الأوسط، منذ بدء النزاع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني.
بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية د. هاني السرحان، إن الولايات المتحدة، لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الصهيوني على غزة، ليثبت واقع الحال بأن غزة ليست ساحة للصراع بين الاحتلال وحركة حماس فقط، بل بين أميركا وروسيا والصين أيضا في أروقة مجلس الأمن، في ظل ازدواجيه معايير واشنطن التي تسوق نفسها في العالم، بانها راعية لحقوق الانسان ومدافعة عنها، وفي الوقت نفسه تغض الطرف عما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق المدنيين والابرياء في غزة.
وتابع السرحان، يتعزز التقارب الصيني الروسي في الآونة الأخيرة بصورة متسارعة، وتبذل الدولتان جهودهما للعب أدوار دولية رئيسة في إيقاف العدوان الصهيوني على غزة والتوصل لوقف نهائي لاطلاق النار.
وألقى السرحان باللوم على النية الأنانية للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة في سحق الآمال العالمية بأن يضع المجلس حدا للعنف في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى ان على مجلس الأمن، الاسترشاد بمبادئ القانون الدولي، بخاصة وانه يقف في واحدة من أكثر اللحظات المحورية في تاريخه، لحظة الحقيقة، التي ستخبر الإنسانية إذا كان وجودها ذاته يحمل الشرعية دون ازدواجية في تبني المعايير الإنسانية والقانونية أم لا.

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