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العمل: 92 إنذارا لأصحاب عمل ومخالفة 100 بشأن عمالة الأطفال

11/29/2023 4:54:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- ضبطت وزارة العمل 161 حالة عمل لأطفال، وفق بيانات تقرير إنجازات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فيها، بينما بلغ عدد الإنذارات لأصحاب العمل 92، إلى جانب 100 مخالفة بحق أصحاب العمل بشأن عمالة الأطفال، خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ووفقا لآخر تقرير نشر على موقع الوزارة الإلكتروني للفترة نفسها، بلغ عدد المؤسسات التي جرت زيارتها 7748، في حين بلغ عدد زيارات مهندسي السلامة والصحة المهنية لظروف العمل 3707، كما جرت 15849 زيارة تفتيشية، بينها 6 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة. وبين التقرير أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغ 944، و51 انذارا، بينما بلغ مجموع المخالفات للمنشآت 2012، بينها 1252 متعلقة بالتفتيش سندا لأحكام المادة 12 من قانون العمل. وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة، وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب".

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