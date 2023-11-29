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الحيود المرجانية والأعشاب البحرية في العقبة.. كيف تكافح التغيرات المناخية؟

11/29/2023 4:54:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– تلعب النظم الإيكولوجية للكربون الأزرق مثل الأعشاب البحرية، والحيود المرجانية التي يتميز بها خليج العقبة في المملكة دوراً كبيراً في مكافحة تغير المناخ، وخلق وظائف مُنتجة، وتحسين نوعية حياة الناس، وفق خبراء بيئيين.
و"يمكن لتلك النظم الإيكولوجية البحرية في حال كانت تتسم بأنها سليمة الصحة فبإمكانها أن تلتقط كميات من الكربون أكثر من الغابات"، بحسب الخبراء.
ويتوافق رأي الخبراء مع ما جاء في الورقة البحثية "إطلاق العنان لأنشطة الكربون الأزرق"، التي نشرها البنك الدولي مطلع الأسبوع الحالي، على أن "تخزين الكربون الأزرق في النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، يُعد أداة قوية في التصدي لتغير المناخ".
"ويمكن أن يؤدي وقف تدمير الأعشاب البحرية وتدهورها في جميع أنحاء العالم إلى توفير ما يصل إلى 650 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل تقريبا كامل الانبعاثات السنوية التي تطلقها صناعة النقل البحري العالمية"، كما ورد في الورقة.
ويشرح المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد أن "تخزين الكربون الأزرق يكون في الأنظمة البيئية الساحلية، وفي أشجار القرم (المانغروف)، والتي لا تتواجد في خليج العقبة".
ولفت لـ"الغد" إلى أن "الدراسات تشير إلى أن أشجار المنغروف، والأعشاب البحرية، والمستنقعات المالحة، تلتقط كميات من الكربون أكثر من الغابات، وبالتالي فإنها تلعب دورا مهما جدا في مكافحة تأثيرات التغير المناخي".
و"عالميا لا يتم تصنيف الحيود المرجانية ضمن مصطلح الكربون الأزرق، على الرغم من أهميته في تخزين الكربون، وبنسب تصل إلى 10 أضعاف تلك المخزنة في مساحة شاسعة من الغابات الأرضية"، بحسبه.
"وتحتوي العقبة على بيئة الأعشاب البحرية، التي وإن كانت المساحة الكلية لها صغيرة نسبيا، إلا أنها تسهم بتوفر تنوع حيوي سليم، من خلال مواقع التغذية، والتكاثر، مع قدرتها على تصفية الملوثات من المياه، وحماية النظم البيئية البحرية الأخرى"، كما ذكر.
ويعد "تأسيس محمية العقبة البحرية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تخزين الكربون الأزرق، أو على الأقل جزء منه لما تحتويه على مساحات من الأعشاب البحرية"، وفق عيد.
ودعا إلى "ضرورة إدراج برامج الحماية، والعمل على استعادة المناطق المتدهورة لضمان توفير العديد من المنافع لبيئة خليج العقبة وتنوعها الحيوي".
كما و"ستلعب دورا مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عبر برامج الغوص التي تشكل عصبا رئيسيا لاقتصاد العقبة، والمساهمة في جهود مواجهة تبعات التغيرات المُناخية".
ودرجت تسمية الكربون الأزرق عالميا لارتباطه بعالم البحار والمحيطات التي تغطي نحو 71 % من مساحة الأرض، وفق مدير مرصد طيور العقبة فراس الرحاحلة.
وبناء على تلك النسب، فإن مساحة النظم الإيكولوجية البحرية تفوق مساحة اليابسة في الكرة الأرضية، لذلك فإنها تعتبر أكبر خزان للكربون.
وفي حال كانت "صحة النظم البيئية الإيكولوجية الزرقاء سيئة، فإن نسب تخزين الكربون تكون قليلة، وبالتالي ستكون كفاءة تصريف البحار والمحيطات منخفضة، والعكس صحيح"، بحسبه.
وهذه النظم "الإيكولوجية تتميز بالعديد من المنافع، فالحيود المرجانية تعيش في بيئة الطحالب المستهلكة للكربون، فلذلك فإن سلامة المرجان يسهم بزيادة كفاءة امتصاص الكربون، وبتوفير الغذاء كذلك"، على حد قوله.
و"لأن المساحة البحرية في الأردن محدودة، قد لا تسمح بوجود منافع اقتصادية كبيرة، لكنها تعتبر قيمة مضافة لحماية النظم البيئية الموجودة في الكوكب، وخصوصا أن آخر امتداد لحدود المرجانية في شمال الكرة الأرضية يقع في خليج العقبة"، بحسبه.
وشدد على أن "الإدارة المتكاملة للنظم البيئية البحرية أو المنطقة الساحلية في العقبة، على الرغم من محدودية المساحة البحرية للساحل، إلا أنها تشكل نموذجا قياديا في عملية تنمية كافة القطاعات ذات العلاقة".
ويتميز خليج العقبة في الأردن باستضافته تنوعا حيويا بحريا كبيرا، إذ إن هنالك 13 كيلومترا من الحيود المرجانية غير المتصلة، والمنتشرة على طول الـ27 كم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسب المختص بالبيئة البحرية محمد الطواها، إذ أنه "تم تسجيل تقريبا 55 % من أنواع المرجان الصلبة التي تعيش البحر الأحمر في الجزء الأردني من خليج العقبة".
ولفت الطواها إلى أن "هنالك اتفاقا على أن الحيود المرجانية في العقبة تتميز بأن لديها المرونة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية".
و"هذا التميز بالأنظمة البيئية في خليج العقبة المتعلق بالشعاب المرجانية، وبوجود الأعشاب البحرية، تعد أكبر خزان لتخزين الكربون في العالم"، وفق الطواها.
و"رغم أن الأردن يتميز بقصر الشاطئ البحري لكن الأنظمة البيئية، سواء كانت شعابا مرجانية أو أعشابا بحرية، تساعد في تقديم العديد من الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية"، كما ذكر.
وأضاف أن "وزير البيئة وضمن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أطلق العام الماضي مشروعا خاصا بالاقتصاد الأزرق ضمن منطقة البحر الأحمر".
وأكد أن "الأردن يتجه نحو استدامة المنشآت، والصناعات، والممارسات على المنطقة الساحلية والبحرية".

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