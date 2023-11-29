-->

Thursday, 30 November 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توصيات بالتوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة وتحلية المياه حماية للأمن المائي

11/29/2023 4:54:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي ورهام زيدان






عمان– أوصى خبراء مشاركون في ورشة نقاشية، بالتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، ومنها: الجوفية العميقة، وتحلية مياه المسوس ومياه البحر، وإبراز أهمية مشروع تحلية المياه ونقلها عبر الناقل الوطني كحل مستدام.
وقد أكد المشاركون في أعمال هذه الورشة التي نظمتها نقابة الجيولوجيين أمس بعنوان "اتفاقية المياه والطاقة مع الكيان الإسرائيلي والبدائل الوطنية المتاحة"، ضرورة الإسراع بإيجاد بدائل مائية، والاهتمام بالخطط المستدامة للوصول لمصادر طاقة مستدامة.
وزير المياه الأسبق د. حازم الناصر، شدد على أن الأردن يملك حزمة كبيرة من الإجراءات والمشاريع والبدائل، لتعزيز التزويد المائي، منها مشروع الناقل الوطني، والذي يعد حلا على المديين المتوسط والبعيد.
وقال الناصر، إنه من الضروري العودة الى خطة تنفيذ الناقل الوطني الأصلية، بمعنى تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى 70 مليون م3 من المزارع والحفر الجديد، وتنفيذها خلال 4 سنوات، والثانية؛ تحلية المياه من خليج العقبة، وربطها بالطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن هناك بدائل، يمكن للأردن العمل عليها، على غرار استثمار الآبار الجوفية العميقة في مناطق: حسبان والكفرين وسواقة والحسا، وزيادة عدد آبار منطقة اللجون، لحل نقص المياه في محافظتي الطفيلة والكرك، وحفر آبار في منطقة الشيدية لتزويد محافظة معان والجفر بالمياه، على غرار آبار فوسفات الشيدية.
وأشار الناصر إلى إمكانية انشاء محطة تحلية لحل مشكلة محافظة العقبة، واستئجار الآبار الزراعية في جنوب عمان والمفرق والحلابات والرمثا، لحل مشكلة نقص المياه في محافظات: العاصمة والزرقاء والمفرق وإربد، وغيرها.
فيما أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب طلال النسور، أن لدى الأردن مخزونا من الغاز يكفي لـ60 يوما، مشددا على أن اللجنة تعمل على إيجاد بدائل للطاقة، وبحث سبل توفير مصادر مائية مستدامة.
المشاركون في الورشة، أوصوا أيضا بإدارة الفاقد المائي بشقه الإداري، وتشجيع تسخير التكنولوجيا في القطاع الزراعي، والتوسع في المبادرات التي توفر المياه، وتعظم الإنتاج الزراعي للمتر المكعب من المياه.
وعلى المدى المتوسط، طالبوا بإعادة النظر بتثمين المياه حسب الاستخدام، ووضع ضوابط بما يعظم الاستفادة منها، ووضع حوافز لترشيد استهلاكها، مؤكدين أهمية تطوير أساليب الاستفادة من مياه الأمطار بالحصاد المائي، بخاصة في المناطق المأهولة، وتفعيل كودات البناء وإيجاد الحوافز التي تعظم اعمال التجميع واستخدامها كمياه بديلة.
ولفتوا إلى ضرورة تسخير التكنولوجيا، بما يعظم الاستفادة من المياه المعالجة المستصلحة للاستخدامات كافة، ما عدا الشرب، بما فيها تغذية المياه الجوفية، والتوسع بتدوير وإعادة استخدام المياه الرمادية.
وشددوا على أهمية التوسع في خدمات الصرف الصحي، وزيادة نسبة التغطية بما يحقق زيادة كميات المياه المعالجة المستصلحة، ومراعاة متطلبات الصحة العامة والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحق المواطنين في خدمات صرف صحي آمنة.
وأوصوا بإدارة الفاقد المائي بشقه الفني، والذي يتطلب تأهيل الشبكة وما يترتب عليها من كلف مالية.
وفي المدى الطويل، دعوا لضمان استدامة المياه الجوفية، وحق الأجيال بالحد من استنزافها، الجوفية وتخصيص اوجه استخداماتها حسب الأولوية.
وأكدوا أهمية تفعيل حملة إحكام السيطرة والحد من الاعتداءات على مصادر المياه والبنية التحتية، وتفعيل القوانين والتشريعات الناظمة لحماية نوعية مصادر المياه الجوفية والسطحية من التلوث، بخاصة المخصصة للشرب، والاعتماد على منظومة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، لاستدامة إدارة الموارد الطبيعية.
ودعوا لاستغلال بعض السدود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتفعيل الاتفاقيات المائية مع دول الجوار العربي، بما يضمن حصول الأردن على حصته الكاملة من المياه.
نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، قال إن إنجاز مشروع الناقل الوطني في ظل الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة، بات أولوية قصوى لتحقيق الأمن المائي الوطني، والخيار الاستراتيجي طويل الأمد، الذي سيوفر كميات مياه مستدامة للأردن.
وأوضح الشوابكة، أن الأردن في مجال الطاقة المتجددة، يتمتع بإمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز، وتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الخالية من السكان في مناطق الجنوب والشرق.
وقال إنه يمكن استثمار هذه الامكانات ببناء الطاقة الشمسية، وبقدرات توليدية عالية، بالإضافة لموقعه الجغرافي على الحزام الشمسي، ما يوفر شدة اشعاع شمسي مثالية، وساعات سطوع طويلة يوميا خلال العام، وانخفاض التكلفة، اذ تعتبر الشمس مصدر طاقة آمن ومتوفر طوال العام ، يمكن استغلالها في تحلية مياه البحر.
كما بين أن التوجهات الملكية السامية لتحقيق الأمن المائي، تتمثل بالاكتفاء الذاتي من الموارد المائية، وجعل المياه تدار بيد أبناء الوطن وحدهم دون غيرهم، وإخراجها من تأثير أي متغيرات سياسية قد تؤدي لاستغلالها كوسيلة ضغط على مواقف المملكة تجاه بعض القضايا الإقليمية، كعمليات التهجير وغيرها.
ولفت الشوابكة، الى أن مصادر المياه تتشكل من المياه الجوفية بنسبة 60 % والمياه السطحية 28 % ومياه الصرف الصحي المعالجة 12 %، ويعتبر قطاع الزراعة المستهلك الرئيس للمياه بنسبة 53 %، مبينا أن الأردن يعد ثاني أكبر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه، إذ تبلغ حصة الفرد أقل من 61 م3 مقارنة بحصة الفرد عالميا ولدى كيان الاحتلال وقدرها بين 500 الى 600 م3.
وقال إن الاستراتيجية الصهيونية ارتكزت ومنذ تأسيس الكيان في فلسطين المحتلة على الحصول على أكبر كمية من المياه، بالسيطرة على مصادرها، ما جعل الأردن من أكثر المتضررين جراء ذلك، إذ أنشأت سدودا على الأودية التي تصب في وادي الرقاد، وهو من أهم روافد نهر اليرموك، ما يعتبر اعتداء على حصة الأردن من نهر اليرموك، إذ تناقصت حصته من 300 مليون م3 عام 1953 إلى 50 مليون م3.
وبين الشوابكة أن "سياسات الكيان الممنهجة ركزت على فرض التبعية المائية على الأردن وتجفيف نهره الرئيس، وعرقلة المشاريع العربية المشتركة، وفرض شروطها لإتمام مشروع سد الوحدة بين الأردن وسورية، والحصول على حصة منه، كما عملت أيضا على مشروع تحويل نهر الأردن من الشمال إلى صحراء النقب، وتحويل مياه البحر المتوسط المالحة لوادي الأردن لتوليد الطاقة الكهربائية".
كما تضمن ذلك "تركيب مضخات ضخمة لسحب المياه من منطقتي الباقورة والغمر خلال ربع قرن بمعدل 70 مليون م3 سنويا، وضخها إلى بحيرة طبرية".

MENAFN29112023000072011014ID1107507664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث