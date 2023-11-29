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بعد تمديد الهدنة.. هل يكون الأسرى العسكريون ورقة رابحة بيد حماس؟

11/29/2023 4:54:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – بعد إعلان تمديد الهدنة بين حركة المقاومة حماس والاحتلال الصهيوني ليومين إضافيين وبالشروط السابقة نفسها، تثور تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الهدن ستظل مقصورة على أرقام التبادل نفسها من الأسرى، أم ستتغير.
وتتعاظم هذه التكهنات عقب أنباء تحدثت عن وصول كل من مدير جهاز المخابرات الصهيونية "الموساد"، ديفيد بارنياع، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "CIA"، ويليام بيرنز، إلى قطر للقاء رئيس وزرائها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بشأن الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة.
وأضاف مصدر أن مسؤولين مصريين حضروا الاجتماع في الدوحة الذي سيتناول أيضا المرحلة التالية من اتفاق محتمل بين إسرائيل و"حماس".
وفي هذا الصدد، يرى خبراء عسكريون وسياسيون أن الاتفاق الحالي بصيغته (1 مقابل 3) لن يستمر طويلا، خصوصا عندما ينتقل التفاوض على الأسرى العسكريين الذين تحتجزهم "حماس"، فهؤلاء في رأيهم هم "الورقة الرابحة" التي ما تزال بيد كتائبها، وثمن تبادلهم لن يكون بسيطا.
ويرون أيضا أن الاحتلال الصهيوني، اليوم، في وضع حرج داخليا وخارجيا، حيث يواجه ضغوطا من أهالي الأسرى، فيما بدأ الموقف الغربي، عالميا، يتغير تجاه تأييد الحرب.
وتوقع هؤلاء أن يتم "تبييض"السجون الصهيونية من المعتقلين الفلسطينيين، خصوصا وأن لدى حماس أسرى من الرتب العالية".
وكانت حركة حماس أكدت الأسبوع الماضي أنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع الاحتلال يومين اثنين، بالشروط نفسها، لوقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام، وذلك بعد إعلانها "العمل على قائمة جديدة للمحتجزين" تمهيدا للإفراج عنهم.
وأعلنت الحركة أنها ستبذل جهدا "لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين". فيما سيكون "الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبطا بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار".
وفي هذا الشأن، يتوقع الخبير العسكري اللواء المتقاعد والمحلل الإستراتيجي مأمون أبو نوار، أن تنتقل المفاوضات على تبادل الأسرى خلال المرحلة المقبلة إلى مرحلة "تبييض السجون" الصهيونية، كما حصل في صفقة الجندي جلعاد شاليط الذي أفرجت عنه "حماس" عام 2011 في صفقة تبادلية مع 1027 معتقلا فلسطينيا.
وذكر أبو نوار أن الاحتلال اليوم في موقف صعب، ولا يملك بدائل خصوصا وأنه انتهى من شمال غزة، وبات لا يستطيع أن ينفذ ضربات على جنوب غزة بعد تهجير حوالي 1.5 مليون نسمة إليه، وذلك لاعتبارات عالمية وسياسية دولية، خصوصا في ظل التغير والتحول في لغة الغرب تجاه الحرب على غزة الذي لم يعد لصالح الاحتلال.
وعليه، يرجح أبو نوار أن يذهب الكيان إلى خيارات تمديد الهدن واستبدال الرهائن، معتبرا هذا الوضع "نصرا للمقاومة الفلسطينية".
ويرى أبو نوار أن "لعبة تبادل الأسرى" هي لعبة لا نهاية لها، خصوصا أن الاحتلال يقوم بإعادة اعتقال أو تنفيذ عمليات اعتقال جديدة في فلسطين دائما.
أما الخبير العسكري والمحلل السياسي نضال أبو زيد، فأشار إلى نجاح المقاومة في إجبار الجانب الصهيوني على الذهاب باتجاه تمديد الهدنة 48 ساعة قادمة، وبالشروط السابقة للأيام الأربعة الماضية، حيث تراجع الاحتلال عن شرطه مقابل التمديد يومين آخرين للهدنة، والمتمثل بأن كل يوم تمديد يقابله الإفراج عن 10 رهائن لدى حماس.
وأوضح أبو زيد أن الهدنة السابقة نتج عنها الإفراج عن 50 أسيرا صهيونيا، وهو عدد قليل جدا من العدد الكلي للأسرى الموجودين لدى المقاومة، مشيرا الى أن المقاومة بدأت بالتفاوض على النساء والأطفال وكبار السن، والذين تريد هي أصلا التخلص منهم لأنهم يشكلون عبئا كبيرا عليها.
وقال إن ورقة التفاوض القوية التي ما تزال المقاومة تحتفظ بها هي ورقة العسكريين الذين أسرتهم، والذين يمثلون أعدادا كبيرة، خاصة الرتب العالية مثل الجنرال ألون ألوني وهو قائد فرقة غزة.
وبين أن الاحتلال يدرك أن التفاوض على ملف الأسرى العسكريين يختلف تماما عن التفاوض على المدنيين، فشروط ومعطيات العملية التفاوضية مختلفة، والثمن بالنسبة لهم سيكون باهظا.
وتوقع أن يقوم الاحتلال وبعد الانتهاء من ملف الأسرى المدنيين وقبل الخوض في مفاوضات جديدة لتحرير العسكريين، القيام بعمليات استخباراتية اعتمادا على المدنيين الذين تم تحريرهم لجمع المعلومات في محاولة منه لتنفيذ عمليات خاصة لاسترجاع جزء أو كل المحتجزين لدى حماس، والخروج من مأزق التفاوض الذي زجته به المقاومة.
واعتبر أبو زيد ملف الأسرى العسكريين بمثابة "الكرت الرابح" الذي ما يزال بيد المقاومة، وتحديدا الرتب العسكرية العالية، خصوصا وأن موقف الاحتلال اليوم محرج أمام الشارع الصهيوني، ويواجه ضغوطا من أهالي الأسرى، كما أنه لا يستطيع تحقيق اي إنجاز ميداني على الأرض، ما يدفعه للجوء إلى المجتمع الغربي ليبحث عن مخرج له.
وبين أنه، وفي الوقت الذي يريد فيه الاحتلال الخروج من هذا المأزق ضمن أي مبادرة سياسية، إلا أنه في المقابل يريد أن يذهب باتجاه محاولة تحقيق أي نجاح ميداني أو استخباري على الأرض، من قبيل التمسك بجزء من المناطق المؤثرة في قطاع غزة، أو الذهاب إلى محاولات اغتيال أو قتل أو أسر أي من قيادات المقاومة حتى يظهر أنه حقق إنجازا ما، وبالتالي يستطيع بناء على ذلك، الذهاب باتجاه مفاوضات طويلة وشاقة على ملف الأسرى العسكريين.
يشار هنا إلى أنه، وخلال العقود الماضية، كانت هناك عدة صفقات تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، ومن أبرزها صفقة بين الاحتلال و"الجبهة الشعبية- القيادة العامة"، برئاسة الراحل أحمد جبريل، عام 1979، وشملت الإفراج عن جندي صهيوني واحد مقابل 79 أسيرا فلسطينيا وقعوا في الأسر خلال "اجتياح الليطاني"، عام 1978.
وفي عام 1982، اتفق الاحتلال وحركة "فتح" على إطلاق سراح طيار صهيوني وتسعة جثامين لجنود صهاينة، مقابل الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين المحتجزين داخل سجن "أنصار"، علاوة على 66 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.
وفي عام 1983، تمت صفقة تبادل بين الاحتلال وبين "الجبهة الشعبية- القيادة العامة"، هي صفقة "النورس"، وبموجبها أفرج الاحتلال عن1151 أسيرا فلسطينيا، مقابل ثلاثة جنود صهاينة تم أسرهم على الأرض اللبنانية. وشملت الصفقة هذه إطلاق سراح أسرى من فلسطينيي الداخل، الذين كانت إسرائيل تتعنت وترفض إطلاقهم، بدعوى أن هؤلاء مواطنون فيها.
وفي 2006 كانت حركة حماس نجحت في إلقاء القبض على الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي استمر أسره حوالي 5 سنوات، لتتم في 2011 صفقة "وفاء الأحرار"، أو ما عرف بصفقة "شاليط"، الذي اضطرت فيها إسرائيل لإطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل شاليط، من بينهم قائد "حماس" في القطاع يحيى سنوار.
وشملت الصفقة إطلاق سراح أسرى من فلسطينيي الداخل أيضا، وليس فقط من الأرض المحتلة عام 1967، من بينهم الأسير الراحل سامي يونس، ومحمد زايد، ومحمد جبارين، وعلي عميرية، ومخلص برغال.

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