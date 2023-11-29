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طقس بارد نسبيا اليوم ولطيف حتى السبت

11/29/2023 4:54:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر في ساعات الصباح ولفترة قصيرة في أقصى جنوب المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ويطرأ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 7 وفي مرتفعات الشراة 17 - 8، وفي مناطق البادية 21 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 12، وفي الأغوار الشمالية 25 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 26 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.- (بترا)

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