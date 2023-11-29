مسؤول أممي يزور الأردن غدا

مسؤول أممي يزور الأردن غدا
التاريخ
11/29/2023 4:54:29 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الأمم المتحدة أن رئيس الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارتن غريفيث سيزور المملكة غدا الخميس.
وقالت الناطق الرسمي باسم غريفيث لمندوب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في نيويورك أن السيد غريفيث سيكون في الأردن يوم الخميس لتمثيل الأمين العام في الاجتماع غير الرسمي حول تنسيق الإغاثة الطارئة في غزة".- (بترا)
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