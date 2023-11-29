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مسؤول أممي يزور الأردن غدا

11/29/2023 4:54:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الأمم المتحدة أن رئيس الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارتن غريفيث سيزور المملكة غدا الخميس.


وقالت الناطق الرسمي باسم غريفيث لمندوب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في نيويورك أن السيد غريفيث سيكون في الأردن يوم الخميس لتمثيل الأمين العام في الاجتماع غير الرسمي حول تنسيق الإغاثة الطارئة في غزة".- (بترا)

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