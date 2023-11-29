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معلومات استخبارية تُفشل تهريب 565 ألف حبة كبتاجون

11/29/2023 4:54:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تهريب (565) ألف حبة من الكبتاجون المخدّر.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي أنه بناءً على معلومات استخبارية تم استهداف الشاحنة وتفتيشها بشكل دقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة محكمة داخل أرضية الشاحنة في مكان تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أن كوادر الجمارك الأردنية وبجهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع كافة الأجهزة الأمنية تعمل على الدوام جنبًا إلى جنب ؛ لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من كافة أشكال التهريب وخصوصًا المخدرات لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان، مهيبًا بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي معلومات او مخالفات من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك _ مركز عمليات مكافحة التهريب .


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