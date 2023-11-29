الأردن يرسل بالتعاون مع الأونروا طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة.



وتعد هذه الطائرة الرابعة من المساعدات بتبرع من "الأونروا"، وتحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.



وسيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وارسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني .







