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عربيات: توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات استهداف وجذب السياح للأردن

11/29/2023 4:54:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن الهيئة قامت بحملات إعلانية وترويجية ساهمت بجذب العديد من السياح الأجانب من دول الخليج، وأوروبا، وآسيا، بنسبة 80 بالمئة زيادة عن العام الماضي.
وكشف عربيات عن توجه الهيئة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات استهداف وجذب السياح للأردن، من خلال انتقاء السياح بناءً على اهتمامات السائح وحاجاته.
وتابع عربيات أن الهيئة استهدفت عددا أكبر من هذا العدد عبر دعمها للقطاع السياحي، من خلال طيران منخفض التكاليف، والطيران العارض، والحملات التسويقية والترويجية، متوقعا أن يكون المردود الإجمالي من الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية العام من القطاع السياحي، ما نسبته 14,6 بالمئة.
وأشار عربيات إلى أن أهداف الهيئة للعام الحالي، تمثلت بزيادة نسبة أعداد السياح، وزيادة الدخل السياحي، وزيادة نسب الإشغال في الفنادق، وزيادة مدة إقامة السائح من خلال إقامة المعارض في العديد من الدول، واستهداف مباشر للعديد من السياح في دول الخارج.

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