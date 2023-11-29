عربيات: توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات استهداف وجذب السياح للأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن الهيئة قامت بحملات إعلانية وترويجية ساهمت بجذب العديد من السياح الأجانب من دول الخليج، وأوروبا، وآسيا، بنسبة 80 بالمئة زيادة عن العام الماضي.
وكشف عربيات عن توجه الهيئة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات استهداف وجذب السياح للأردن، من خلال انتقاء السياح بناءً على اهتمامات السائح وحاجاته.
وتابع عربيات أن الهيئة استهدفت عددا أكبر من هذا العدد عبر دعمها للقطاع السياحي، من خلال طيران منخفض التكاليف، والطيران العارض، والحملات التسويقية والترويجية، متوقعا أن يكون المردود الإجمالي من الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية العام من القطاع السياحي، ما نسبته 14,6 بالمئة.
وأشار عربيات إلى أن أهداف الهيئة للعام الحالي، تمثلت بزيادة نسبة أعداد السياح، وزيادة الدخل السياحي، وزيادة نسب الإشغال في الفنادق، وزيادة مدة إقامة السائح من خلال إقامة المعارض في العديد من الدول، واستهداف مباشر للعديد من السياح في دول الخارج.
MENAFN29112023000072011014ID1107507658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.