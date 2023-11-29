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الصراع في الحكومة.. صفقة أم قتال؟

11/29/2023 4:54:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت







ناحوم برنياع 28/11/2023

الصراع في الأيام القريبة المقبلة سيكون بين ميلين متضاربين. الأول يقوده بعض من وزراء الكابينت، يؤيد استمرار الصفقات انطلاقا من التطلع في تحرير كل من يمكن تحريره؛ الثاني، الذي يقوده وزير الدفاع وقيادة الجيش الإسرائيلي، يسعى الى استئناف القتال. أما نتنياهو فأطلق في هذا الموضوع تصريحات متضاربة.
هاكم الحقائق: أول من أمس، انتهت أربعة أيام اتفق عليها بين حكومة إسرائيل وحماس. في الاتفاق الأصلي تقرر أن تكون محطتان أخريان -محطة واحدة بعد يومين ومحطة ثانية بعد يومين آخرين.
إسرائيل وحماس اتفقتا عمليا على المواصلة حتى المحطة الأولى. السؤال هو ماذا سيحصل في اليوم السابع أو في اليوم التاسع.
الأيام الأربعة الأولى علمت الطرفين بأنه رغم مواضع الخلل التي على الطريق، تمزيق الأعصاب وتدوير الزوايا والاتفاق تنجح. حماس، حاليا بتوفير ما يلزم. رئيس الوزراء، أعضاء الكابينت وقادة الجيش ادعوا منذ بداية المفاوضات بأن الضغط العسكري لا يعيق التحرير بل العكس، يدفع حماس للوصول الى صفقة. يحتمل أن يكونوا محقين -يحتمل لا. في هذه اللحظة حين يكون مخطط الصفقات ثابتا ومطبقا، فإن هذه الحجة غير ذات صلة. سيتعين على الكابينت أن يقرر ما هي المرحلة التالية -استمرار تحرير مخطوفين أو استئناف النار.
القرار ليس سهلا. لكن مثلما كتبت هنا في الماضي، فإن الحد الأدنى اللازم من القيادة السياسية والعسكرية هو أن يقولوا للإسرائيليين، وكذا للعائلات، الحقيقة، هل هم يعودون ليضعوا القتال في رأس جدول الأعمال، مثلما كان في الأسابيع الأولى أم هم يواصلون وضع تحرير المخطوفين في رأس جدول الأعمال، مثلما قالوا وتصرفوا هذا الأسبوع.
لشدة الأسف، هم يمتنعون عن عرض المعضلة كما هي على الجمهور.
الحرب ضد حماس في وسط القطاع وفي جنوبه ستكون مختلفة عن الحرب في غزة وفي ضواحيها. فعندما يكون قرابة مليوني نسمة يعيشون في الشوارع، سيكون من الصعب جدا تسطيح مدن كاملة بالقصف من الجو ومن البر، وإدخال فرقتين ونصف الى المنطقة المبنية. فالثمن بالإصابات لقواتنا والإصابات بالسكان المدنيين سيكون باهظا جدا، وسيصعب الحال على إسرائيل في العالم.
الواقع على الأرض أقل لمعانا مما كنا نريد أن نراه: 52 يوما مرت، ولحماس ما تزال قبضة في شمال القطاع، في الشجاعية، في جباليا وفي قسم من الرمال. الحدث العلني الذي حرر فيه مقاومو حماس المخطوفين في الشمال يشهد على ذلك.
وللفهم، فإن الحرب في الوسط وفي الجنوب ستكون أكثر انتقائية، أكثر تركيزا. هذه الحرب يمكن أن نبدأها بعد أسبوعين أيضا، وحتى بعد ثلاثة. وفي هذه الأثناء، يتحرر مزيد من المخطوفين والمخطوفات: أحد لن يتمكن من أن يضمن ألا تسوء الظروف المحتملة التي احتجز فيها بعض من المخطوفين. مخطوف واحد من بين المحررين، روني كريبوي من كرميئيل، نجا بأعجوبة بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي البيت الذي احتجز فيه؛ مخطوفة واحدة وصلت الى المستشفى في البلاد وهي في خطر على حياتها. آخرون اشتكوا من الجوع في الأيام الأخيرة في الأسر.
وعليه، فإن المسؤولية تقول: خذوا ما يوجد، مع كل الثمن الذي ينطوي مع ذلك، بتحرير أسرى (فلسطينيين)، بتعزيز قبضة حماس في المنطقة وفي المراوحة في عمليات الجيش الإسرائيلي. هذا ما يمكن للدولة أن تفعله في هذه اللحظة من أجل السكان الذين تركتهم لمصيرهم.
بدلا من الخروج كل يوم بتصريحات مدوية عن تصفية حماس من الأفضل تخفيض النبرات. فهذه لا تشوش فقط عقل الجمهور الإسرائيلي بل والأميركيين، والمصريين والقطريين الذين نحتاج لوساطتهم بصفقات المخطوفين. فالمصداقية هي عنصر حيوي في المفاوضات.
حماس أرادت وقف النار: فهو يجديها. لكن وقف النار يجدي الجيش الإسرائيلي أيضا. فهو يسمح له بأن يتصدى لمواضع الخلل والنواقص التي انكشفت في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة البرية. وليس أقل أهمية، فإنه يسمح بالبحث في المسائل التي ترافقنا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). قبل كل شيء، في مسألة اليوم التالي. فإلى أي واقع في غزة تسعى إسرائيل بعد أن يستقر الوضع وهل الحكومة بتركيبتها الحالية يمكنها أن تصل الى القرارات اللازمة في هذا الموضوع؟ مشكوك جدا أنها تستطيع.
ثانيا، وقف النار يسمح بالبحث في رأس نقي في الأخطاء والقصورات التي جلبها علينا 7 تشرين الأول (أكتوبر). فالمكتشفات التي نشرت في الأيام الأخيرة في "هآرتس" مذهلة. فالتشديد على الغرور والإهمال اللذان سادا ظاهرا في سلاح الاستخبارات لا ينبغي أن ينسيا للحظة العناصر الأخرى المسؤولة عن الكارثة، من المستوى السياسي حتى فرقة غزة. عناصر مختلفة تحاول أن تؤجل قدر الإمكان البحث في هذين الموضوعين -الرؤية لغزة والمسؤولين عن الخراب. محظور الاستسلام لهم، لسبب بسيط: كل قرار يتخذ اليوم بشأن غزة يجب أن يأخذ المستقبل بالحسبان. في العالم يفهمون هذا -أما في إسرائيل فيدحرونه جانبا.
وبالنسبة لقصور 7 تشرين الأول (أكتوبر)، المسؤولون المباشرون عما حصل مستمرون في مناصبهم. ينبغي الأمل في ألا تؤثر الرغبة في التكفير عن الماضي على قراراتهم في الحاضر. التحدي الذي يقفون أمامه مزدوج ومضاعف.
حتى هنا الدراما. ومن هنا تبدأ المهزلة: أول من أمس، هبط في البلاد ايلون ماسك، ملياردير غريب الأطوار يتبنى بين الحين والآخر تصريحات لا سامية والأخطر من ذلك -يفتح على مصراعيها بوابات شبكته الاجتماعية لتحريض لاسامي، نازي جديد، ولأكاذيب صادمة عن إسرائيل وعن الحرب. لتويتر اليوم منصة (X) (التسمية الجديدة لتويتر) دور خاص به في موجة اللاسامية المتعاظمة. اليهود في الولايات المتحدة وفي أوروبا يشعرون بأنهم مهددون، وعن حق. الضرر لإسرائيل هائل.
العصبة ضد التشهير، الوكالة التي تنسق الكفاح ضد اللاسامية في أميركا وفي العالم، انطلقت الى معركة ضد ماسك. اتحادات كبرى قررت وقف النشر في شبكته. ماسك كان يمكنه أن يلجم إجرامية شبكته. بدلا من هذا جاء في زيارة علاقات عامة سريعة الى هنا.
نتنياهو هرع لمساعدته. كرس ساعات من وقته للضيف في يوستن. في الحديث الذي أجراه معه لم يتكبد حتى عناء ذكر مساهمة ماسك وشبكته في الموجة اللاسامية.
نتنياهو لا يفاجئني. فقلبه يميل للمليارديريين وأموالهم؛ الغريبون منهم محبوبون من جانبه على نحو خاص. وحتى اللاساميين يعشقهم. انظروا د. أوربان، رئيس الحكومة الهنغارية. ففي ذروة حرب تتوق فيها إسرائيل لدعم الجالية اليهودية في أميركا يوجه لليهود هناك صفعة رنانة. وعلى الطريق يكره نفسه أيضا على الرئيس بايدن، الذي هاجم لاسامية ماسك بحدة. رئيس الولايات المتحدة ضد اللاسامية، رئيس وزراء إسرائيل يمتنع.
يفاجئني الرئيس هرتسوغ. فالحد الأدنى الواجب من رئيسنا كان الإعلان بأنه طالما يواصل ماسك نشر دعاية لاسامية، فإنه غير معني بلقائه. لا يضر أن يظهر بين الحين والآخر بعض الشخصية. بدلا من هذا استقبله هرتسوغ وتفوه ببضع جمل عمومية، غير ملزمة، عن تعبيرات لاسامية في مجال الشبكة.
يتبين أن التكافل المتبادل بين إسرائيل والشعب اليهودي لا يوجد إلا في الأقوال. أما في الواقع، فالحكومة تتوقع من اليهود أن يكفلوها ولكنها تعفي نفسها من أن تكفلهم. في حالة ماسك سارت خطوة أخرى الى الأمام: حتى الدعاية المناهضة لإسرائيل هي على ما يرام. تصوروا ماذا كانوا سيفعلون في مطار بن غوريون لسائح يتصرف مثل ماسك لكنه ليس مليارديرا مثله: اعتقال، تحقيق مهين في الشرطة وطرد فوري، على أول طائرة.

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