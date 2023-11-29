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ماذا بعد هدنة اليومين.. وقف العدوان أم جولة قتالية جديدة؟

11/29/2023 4:54:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- بعد الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين إضافيين، لإطلاق سراح المزيد من الأسرى عند حركة "حماس" والاحتلال، فإن ثمة خشية من تنفيذ تهديده بجولة احتلالية قتالية جديدة ضد قطاع غزة لتحقيق ما فشل به حتى الآن، في ظل جهود دبلوماسية عربية إقليمية لاستمرار سياسة "الهدن" وصولا لوقف كامل لإطلاق النار.
وعلى وقع تبادل اتهامات خرق الهدنة في شمال القطاع بين "حماس" والاحتلال؛ فإن أكذوبة الاحتلال تتجلى مع إطلاق نيرانه العدوانية والاحتكاك مع مقاتلي "كتائب القسام"، بينما تسمح هدنة اليومين الإضافيين، يومي الثلاثاء والأربعاء، بإطلاق سراح ما لايقل عن 20 أسيرا صهيونيا، بمعدل 10 في كل يوم مقابل 60 أسيرا فلسطينيا على دفعتين، بمعدل 3 فلسطينيين مقابل كل أسير صهيوني، كما فعلت حتى الآن بموجب الاتفاق الأساسي وبنفس شروط الهدنة السابقة.
وقد صادقت حكومة الاحتلال قبل ذلك على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية، مقابل قيام "حماس" بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الصهاينة لديها، بما قد يفتح المجال أمام تمديد آخر عند بقاء أعداد إضافية من الأسرى المدنيين لدى الحركة، أما إطلاق سراح ألأسرى العسكريين فإن مسارهم وثمنهم مختلفان تماما.
ويتيح تمديد الهدنة أيضا بدخول المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث عبرت 200 شاحنة مساعدات فلسطينية إلى غزة عبر معبر رفح إضافة إلى 3 شاحنات وقود و4 شاحنات غاز، فيما تمكنت عشرات الشاحنات من الوصول إلى مدينة غزة والشمال وسط تأكيد من وزارة الصحة الفلسطينية أن مشافي تلك المناطق لم يصلها كميات الوقود حتى الآن.
وتمكن 17 جريحا فلسطينيا من المرور عبر معبر رفح يرافقهم 17 مرافقا من ذويهم، كما عاد من مصر إلى قطاع غزه عبر المعبر 302 فلسطيني من العالقين بمصر مع جثامين ثلاثة شهداء استشهدوا خلال العلاج بمصر.
وقد يبدو أن تمديد الهدن الإنسانية إشارة على بلوغ وقف نهائي لإطلاق النار، في إطار جهود الوساطة المستمرة والحراك الأردني المصري العربي الحثيث لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.
إلا أنه بمجرد الانتهاء من إطلاق سراح الأسرى المدنيين عند حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية، ليتم بعدها الانتقال إلى الأسرى العسكريين لديهم، فإن المسارين هنا مختلفان كلية، أسوة بقواعد التفاوض وحجم المبادلة، التي تختلف بشكل جذري، وقد لا تؤتي بنتائج مرضية أو مقبولة.
كما أن الضغوط الدولية التي من شأنها أن تجعل وقف إطلاق النار الدائم أمرا ممكنا باتت غير موجودة. إذ لا يمتلك الاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة التأثير الكافي لإحداث تغيير جوهري في سلوك الاحتلال نحو وجهة معينة، بل كانت آخر المواقف بين الطرفين هي معارضة الاحتلال للمواقف التي أبدتها إسبانيا وبلجيكا بعد زيارة رئيسي حكومتيهما بدرو سانشيز وألكسندر دي كرو كممثلين لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث "انتقدا بشكل صريح قتل المدنيين والأطفال".
أما الولايات المتحدة التي تعد وحدها القادرة على تحقيق شيء ما، فإنها متورطة مع الاحتلال في إراقة الدم الفلسطيني في قطاع غزة، بينما يتحدث الرئيس الأميركي "جو بايدن" عن حل الدولتين كتعبير عن فكرة وليس وفق نهج إستراتيجي يريد به الضغط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي ودع حل الدولتين منذ أن تسلم مهامه مجددا.
وفي حال لم تنجح الضغوط الإقليمية في منع الاحتلال لاستئناف حربه العدوانية ضد قطاع غزة، في ظل الضوء الأخضر الأميركي والغربي، وعدم ممانعة واشنطن من انتقال المخطط الصهيوني صوب جنوب القطاع، فإن الجولة القتالية الجديدة ستكون أكثر شراسة وعنفا، مثلما قد تمتد لفترة طويلة، بما يجعلها حربا بلا جدوى، بإستثناء المزيد من المجازر الاحتلالية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق؛ قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحرب على القطاع أدت إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75 % منهم من الأطفال والنساء.
وأضاف أنه ما يزال نحو 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض أو مصيرهم مجهول، بينهم أكثر من 4.700 طفل وامرأة، لافتا إلى أن عدد ضحايا الكوادر الطبية بلغ 207 شهداء، وطواقم الدفاع المدني 26، والصحفيين 70.
ودمر جيش الاحتلال 103 مقرات حكومية و266 مدرسة منها 67 خرجت عن الخدمة، و88 مسجدا دمرت كليا و174 مسجدا دمرت جزئيا إضافة إلى استهداف 3 كنائس، كما تعرضت 50 ألف وحدة سكنية لهدم كلي و240 ألف وحدة تعرضت للهدم الجزئي، كما خرجت 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة ودمرت 56 سيارة إسعاف.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة انها أعادت تشغيل قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بجهود استثنائية، رغم الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال أثناء الاعتداء على المجمع، بالتزامن مع مواصلة طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء من غزة في وقت يدور الحديث عن المئات منهم في الشوارع او تحت الأنقاض.
وكان مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، قد قال في وقت سابق بأن "أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث ألقى نحو 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة".
مفاوضات في قطر
أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز وصل إلى قطر امس لبحث احتمالات التوصل إلى صفقة موسعة بين حماس والاحتلال.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن بيرنز يسعى للضغط على حماس والاحتلال لتوسيع مفاوضاتهما بشأن تبادل المحتجزين لتشمل الإفراج عن الرجال والعسكريين بعد أن اقتصرت على النساء والأطفال.
كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن مدير السي آي يه يبحث في الدوحة مع مسؤولين قطريين ومن الاحتلال الاستمرار بإطلاق سراح المحتجزين وجوانب أخرى من الصراع في غزة، حسب تعبير الصحيفة.
وأضافت أن وصول بيرنز إلى قطر يشير إلى صعوبة المحادثات، كما أشارت إلى أن مدير الموساد دافيد برنياع يشارك في هذا الاجتماع.
وكذلك، نقل عن مصدر قوله إن مدير السي آي إيه ومدير الموساد يجتمعان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة "للبناء على التقدم" الذي تحقق على صعيد تمديد الهدنة بين الاحتلال وحماس لمدة 48 ساعة.
وأضاف المصدر أن مسؤولين مصريين يشاركون أيضا في اجتماع الدوحة الذي يبحث كذلك المرحلة التالية من اتفاق محتمل.
3 شهداء بالضفة
في حين يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية؛ حيث استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال، في رام الله، وهما الطفل مالك ماجد دغرة (17 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب ياسين عبد الله الأسمر (26 عاما) من سكان بلدة بيتونيا، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة، والتي أدت لوقوع المزيد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد الثالث الطفل عمرو أحمد جميل وهدان (14 عاما) الذي استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر استهدافه من الاحتلال بالرصاص في مدينة طوباس.
يأتي ذلك على وقع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، للمنطقة والتي يلتقي خلالها كلا الجانبين الفلسطيني والصهيوني، لبحث الوضع في قطاع غزة.-(وكالات)

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