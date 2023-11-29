الاحتلال يفرج عن 30 معتقلا ضمن الدفعة الخامسة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن 30 معتقلا، بينهم 15 إمرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الخامسة من "صفقة التبادل".



ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم.



واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في مدينة رام الله، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلنا في بيان مشترك، قائمة أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين تم الإفراج عنهم اليوم، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وتضم 15 إمرأة، و15 طفلا، وهم:



المعتقلات:

1- آية جلال محمد تميمي، البلدة القديمة-القدس

2- ربى فهمي دار عاصي- رام الله

3- هالة عمر إبراهيم غنام، العيسوية-القدس

4- شذا محمد صالح برغوثي-رام الله

5- لميس ماهر أبو عرقوب، دورا-الخليل

6- فيروز عبد الله سلامة، عناتا-القدس

7- شيماء أحمد إبراهيم الهندي، بيت حنينا-القدس

8- حنين أكرم محمود المساعيد- بيت لحم

9- خلود نضال شتيوي- نابلس

10-أميمة عبد الله بشارات-طوباس

11-مرفت منير عبد الفتاح حشيمة، البلدة القديمة-القدس

12-ميرفت محمود العزة، بيت حنينا-القدس

13- منال سعيد محمد دودين، دورا-الخليل

14- ثريا محمود أبو الهوى-القدس

15-أسيل سميح خضر-رام الله



الأطفال: أعمارهم تتراوح بين (17-14)

1- محمد عاهد يونس شطارة، 17 عاما، العيسوية، القدس

2- أحمد نواف نياز سلايمة، 14 عاما، القدس

3- معتز خضر محمد خميس سلايمة، 15 عاما، القدس

4- قسام محمود موسى عطون، 16 عاما، صور باهر، القدس

5- محمد عماد إبراهيم عطون، 16 عاما، صور باهر، القدس

6- آدم محمود محمد ابو حامد، 16 عاما، صور باهر، القدس

7- حمزة رائد حمزة مغربي، 17 عاما، صور باهر، القدس

8- محمد ممدوح كمال حمد، 16 عاما، مخيم شعفاط، القدس

9- علي مروان فؤاد علقم، 16 عاما، مخيم شعفاط، القدس

10- محمد خليل محمد سلايمة، 16 عاما، القدس

11- نوح ناصر ابراهيم بسيسو، 17 عاما، العيسوية، القدس

12- محمد محمود عبد الكريم حمامرة، بيت لحم، سكان رام الله

13- يزن حمزة شاهر عفانة، 17 عاما، صور باهر، القدس

14- مالك محمد عرفات ديبة، 17 عاما، مخيم شعفاط، القدس

15- مؤمن محمد نايف صليبي، 17 عاما، الخليل