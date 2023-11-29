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إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومحاصرة مخيمها

11/29/2023 4:54:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب شابان فلسطينيان وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء
الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ومحاصرة مخيمها.
وقال مدير مستشفى الرازي، الدكتور فواز حماد، في بيان، إن شابين وطفلا أصيبوا
برصاص الاحتلال في الأطراف، وصلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيه
قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واستخدمتها كدروع في عملية الاقتحام.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- من داخل مركبة في حي "خلة الصوحة".
وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب
المواطنين ومنازلهم في أحياء عدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين
بالاختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الرازي.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت عددا من الأحياء، ونشرت قناصتها على أسطح بنايات مرتفعة بالمنطقة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة. -(بترا)

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