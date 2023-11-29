زلزال قوي يهز عُمان بقوة 5.5 درجة
التاريخ
11/29/2023 4:54:06 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ ((المركز الوطني للأرصاد)) في سلطنة عمان زلزالا بقوة 5.5 درجة – ريختر في تمام الساعة 01:05، الموافق 29/11/2023 حسب التوقيت المحلي لسلطنة عمان.
MENAFN29112023000072011014ID1107507650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.