الأمم المتحدة: الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليست حلا

صرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليست حلا، وتواصل المنظمة العالمية الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وجاءت تصريحات غوتيريش أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.



وقال أمين عام الأمم المتحدة: "إن الهدنة الإنسانية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي رمز للأمل، لكنها لا تحل المشاكل الرئيسية التي نواجهها".



وأضاف: "نحن نصر على وقف إطلاق نار إنساني يؤدي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء والمعتقلين، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان غزة أينما كانوا". وكالات



