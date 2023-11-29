مجموعة السبع تدعو لتمديد هدنة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى تمديد الهدنة في غزة لزيادة المساعدات وتسهيل الإفراج عن جميع المحتجزين فورا دون قيد أو شرط.
وشددوا في بيان أمس الثلاثاء على ضرورة تسهيل مغادرة جميع الرعايا الأجانب لقطاع غزة.
كما أكدوا التزامهم بالعمل مع جميع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط "لمنع تصاعد الصراع" وإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.
من ناحية أخرى دعا البيان جماعة الحوثي اليمنية إلى "وقف الهجمات على المدنيين والتهديدات لممرات الملاحة الدولية والسفن التجارية فورا". وكالات
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