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مجموعة السبع تدعو لتمديد هدنة غزة

11/29/2023 4:54:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى تمديد الهدنة في غزة لزيادة المساعدات وتسهيل الإفراج عن جميع المحتجزين فورا دون قيد أو شرط.


وشددوا في بيان أمس الثلاثاء على ضرورة تسهيل مغادرة جميع الرعايا الأجانب لقطاع غزة.

كما أكدوا التزامهم بالعمل مع جميع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط "لمنع تصاعد الصراع" وإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.


من ناحية أخرى دعا البيان جماعة الحوثي اليمنية إلى "وقف الهجمات على المدنيين والتهديدات لممرات الملاحة الدولية والسفن التجارية فورا". وكالات


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