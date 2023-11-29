أمريكا: لا دليل على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط

أمريكا: لا دليل على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط
التاريخ
11/29/2023 4:54:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة "حماس "الفلسطينية يرفضون إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.
وتعتقد الولايات المتحدة أن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أمريكيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات. وكالات
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