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أمريكا: لا دليل على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط

11/29/2023 4:54:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة "حماس "الفلسطينية يرفضون إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وتعتقد الولايات المتحدة أن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أمريكيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات. وكالات

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