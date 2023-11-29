توقعات بتمديد هدنة غزة ليومين أو ثلاثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فيما تتواصل المفاوضات بشأن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس، توقع مسؤول إسرائيلي تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين أو ثلاثة بعد انتهائها صباح الخميس.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات في غزة أو تجديدها مرة أخرى.
كذلك قال في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "يتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء الأربعاء مع تبقي ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة". وكالات
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