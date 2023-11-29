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توقعات بتمديد هدنة غزة ليومين أو ثلاثة

11/29/2023 4:54:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيما تتواصل المفاوضات بشأن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس، توقع مسؤول إسرائيلي تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين أو ثلاثة بعد انتهائها صباح الخميس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

كذلك قال في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "يتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء الأربعاء مع تبقي ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة". وكالات

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