إيلون ماسك يرفض زيارة قطاع غزة ويكشف عن السبب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفض الملياردر إيلون ماسك زيارة قطاع غزة بسبب خطورة الوضع هناك، وذلك عقب دعوة حركة "حماس" له لزيارة القطاع.
ورد ماسك على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، ذكر فيه أن "حماس" دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.
وكتب ماسك ردا على المنشور: "يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرا جيدا لجميع الأطراف". وكالات
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