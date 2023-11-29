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إيلون ماسك يرفض زيارة قطاع غزة ويكشف عن السبب

11/29/2023 4:54:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رفض الملياردر إيلون ماسك زيارة قطاع غزة بسبب خطورة الوضع هناك، وذلك عقب دعوة حركة "حماس" له لزيارة القطاع.


ورد ماسك على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، ذكر فيه أن "حماس" دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.

وكتب ماسك ردا على المنشور: "يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرا جيدا لجميع الأطراف". وكالات

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