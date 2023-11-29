الاحتلال يتسلم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم



نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، تأكيده استلام قائمة جديدة من المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم.



ولم يتضح بعد عدد الذين سيتم الإفراج عنهم، لكن التقارير الصحفية قالت إنه تم إبلاغ أسر المحتجزين المعنيين.



وستكون هذه سادس مجموعة من رهائن غزة يتم الإفراج عنهم منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يوم الجمعة.-(الجزيرة)