الاحتلال يتسلم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، تأكيده استلام قائمة جديدة من المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم.
ولم يتضح بعد عدد الذين سيتم الإفراج عنهم، لكن التقارير الصحفية قالت إنه تم إبلاغ أسر المحتجزين المعنيين.
وستكون هذه سادس مجموعة من رهائن غزة يتم الإفراج عنهم منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يوم الجمعة.-(الجزيرة)
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