قرار أممي يؤكد بطلان قرار ضم إسرائيل للجولان السوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيدت القرار 91 دولة، من بينها الأردن، وعارضته 8 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واستراليا وكندا، فيما صوتت 62 دولة بالامتناع.
وأعلنت الجمعية في القرار "أن قرار إسرائيل في 14 كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه".- (بترا)
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