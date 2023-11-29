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تجدد الاشتباكات في مخيم ومدينة جنين

11/29/2023 4:54:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تجددت الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بمخيم ومدينة جنين وسط تحليق طائرات الاستطلاع، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام واسع نفذته في مدينة ومخيم جنين في شمالي الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء، وسط مواجهات واشتباكات متواصلة مع المقاومة.

وأفاد مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة تدور حاليا في محيط مخيم جنين المحاصر من كافة الاتجاهات وتحاول اقتحامه والوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين.

وكانت مصادر محلية أكدت تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية إضافية من قوات الاحتلال للمدينة.

وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال دهم عدة منازل في المدينة واعتقل عددا من المدنيين.

كما تنفذ قوات الاحتلال عمليات تمشيط في البلدة القديمة في جنين، وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على مداخل مخيم جنين.

وفي سياق متصل، ذكر مدير الطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة أن الاشتباكات وأنشطة القناصة تعرقل عمل الفرق الطبية بجنين.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في جنين للجزيرة إن جيش الاحتلال يقتحم باحات المستشفيات في المدينة ويفرض حصارا عليها.-(وكالات)

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