-->

Thursday, 30 November 2023 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سيستقيل قريباً جداً

11/29/2023 4:54:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في أعقاب نشر تقرير جديد في تل أبيب عن قصور الجيش الإسرائيلي وإخفاقاته، والفشل في تفسير تصرفات ((حماس)) عشية هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء أهرون حليوة، أمام عدد من المقربين منه، أنه ينوي تحمّل مسؤولية شخصية عن الإخفاقات، وتقديم الاستقالة في أقرب وقت ممكن.
وقال حليوة إنه محتار فقط باختيار الموعد الدقيق للاستقالة، بحث لا يتسبب في أزمة. فهو مستعد لتقديمها فوراً، لكن لا يجوز له أن يفعل ذلك في وقت يخوض فيه الجيش الحرب، ولذلك فإنه سينتظر أن يتم وقف إطلاق النار ويعلن الاستقالة، وربما يبكّر الاستقالة إلى موعد أقرب.
وبناء على هذه التصريحات، بدأ الجنرالات أعضاء رئاسة أركان الجيش التنافس على هذا المنصب الرفيع. وبحسب صحيفة ((يديعوت أحرونوت))، أصبح حليوة يُعامل في قيادة الجيش على أنه ((ذاهب))، لدرجة أن رئيس الأركان، هرتسي هليفي، أجرى مشاورات في الساعة الثانية والنصف فجر السبت الماضي حول قضية ميدانية في قطاع غزة، وأشرك فيها قائد اللواء الجنوبي، يارون فنكلمان، ورئيس دائرة العمليات، عوديد بسيوك، ولم يُشرك اللواء حليوة.
وكُشف النقاب في إسرائيل (الثلاثاء) عن تفاصيل جديدة تتعلق باستعداد حركة ((حماس)) للهجوم على إسرائيل. وبحسب تقريرين منفصلين لصحيفتي ((هآرتس)) و((يديعوت أحرونوت)) العبريتين، أجرت قيادة الجيش الإسرائيلي، ليلة السابع من أكتوبر الماضي، مشاورات هاتفية على أثر ورود ((إشارات ضعيفة))، تفيد بأن شيئاً ما يحدث عند حدود قطاع غزة.
وإلى جانب ذلك، كانت هناك ((مؤشرات مطمئنة))، وتقرر في النهاية أنه يجب إطلاع رئيس ((أمان))، أهرون حليوة، على أي تطور. وشارك في المشاورات الليلية كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس دائرة العمليات، عوديد بسيوك، وقائد اللواء الجنوبي، يارون فنكلمان، الذي كان يقضي إجازة. ولم يشارك رئيس ((أمان)) في هذه المشاورات، ولا رئيس دائرة الأبحاث في ((أمان))، عَميت ساعر. كذلك لم يشارك فيها قائد سلاح الجو، تومير بار.
وعدّت الصحيفتان المعلومات الواردة عن تحركات ((حماس)) وقرار قيادة الجيش بعدم القيام بأي خطوة جدية إزاءها، دليلاً على حجم الإخفاق الإسرائيلي قبيل عملية ((طوفان الأقصى)) في منطقة ((غلاف غزة)). ويضيف تقرير ((هآرتس)) أنه ((عند الساعة الثالثة قبيل فجر 7 أكتوبر، تلقى حليوة، الذي كان في إجازة في إيلات، اتصالاً من مساعده الذي أبلغه بمعلومات حصل عليها من ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية، وبموجبها أنه من الجائز أن (حماس) تستعد للمبادرة إلى هجوم. وعلى الرغم من أن البلاغ لم يتحدث عن هجوم بحجم الهجوم الضخم الذي بدأ بعد ذلك بساعات قليلة، فإن الرد على المعلومات كان هزيلاً)).
وكانت التقديرات حينها أن التحركات في غزة تتعلق بتدريب ستجريه ((حماس)). وفي موازاة ذلك، كان الاعتقاد في جهاز ((الشاباك)) بأن ((حماس)) ستنفذ هجوماً محدوداً، ولذلك جرى إرسال وحدة العمليات فيه، المعروفة باسم ((تيكيلا))، إلى المنطقة الجنوبية من دون أن يصدر عنها شيء. وكان الاعتقاد في ((الشاباك)) بأن إرسال هذه الوحدة إلى الجنوب أمر ((مبالغ فيه)). وفي وقت لاحق، قال حليوة إنه لو تعيّن عليه الاستناد إلى المعلومات التي نوقشت في المشاورات الليلية لما كان سيطرح تقديرات مختلفة عن تلك التي سادت في نهاية هذه المشاورات.
وأفادت ((يديعوت أحرونوت)) بأن غضباً يسود قيادة الجيش على أثر نشر تقارير عديدة في وسائل الإعلام عن معلومات تجمّعت لدى ((أمان)) حول تخطيط ((حماس)) لهجوم لكنها تجاهلها. وتحدث أحد هذه التقارير عن ضابطة حذّرت أمام ضابط كبير في ((أمان)) من هجوم مثل الذي حدث في 7 أكتوبر، في حين نفى حليوة إمكانية حدوث مثل هذا الهجوم، وتجاهل أيضاً تقارير مشابهة من جانب مجنّدات يراقبن حدود غزة. ووصف ضابط في ((أمان)) تحذير الضابطة بأن ((هذا سيناريو خيالي وغير واقعي)). كذلك لخّص حليوة تحذير الضابطة والمجندات بأنه ((لا توجد نية لدى يحيى السنوار (زعيم حماس في غزة) لأن يقود إلى تدهور، بل توجد معلومات بأنه أوعز بلجم الميدان وتهدئة الوضع الميداني)). وشددت الصحيفة على أن هذا ((لا يعفي شعبة الاستخبارات عموماً، وحليوة خصوصاً، من المسؤولية الشاملة عن إخفاق 7 أكتوبر)).
ويقول تقرير ((هآرتس)) إنه ((منذ عملية (الجرف الصامد) العسكرية، قبل 9 سنوات، رصد الجيش الإسرائيلي استعدادات بمستويات مختلفة في (حماس) لتنفيذ غزوات على بلدات غلاف غزة ومواقع الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة)). وقدّم رئيس دائرة الأبحاث في ((أمان)) وكذلك ((الشاباك)) تقييمات، عشية الأعياد اليهودية في شهرَي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر الماضيين، وجاء فيها أنه ((وفقاً لإدراكنا، لا توجد لدى السنوار مصلحة بمواجهة واسعة)).
وأضافت الصحيفة أن الرأي السائد كان أن ((حماس)) مرتدعة وليست معنية بالمبادرة إلى تصعيد، وهذا الأمر أكده طاقم مراقبة في الموساد، الذي مهمته فحص مثل هذه الاستنتاجات.
وحتى في التقويم السنوي للوضع في عام 2024، الذي بلورته ((أمان)) وصدر قبل الحرب الحالية على غزة، جاء أن ((الفلسطينيين لن يكونوا المحرّك لحرب متعددة الجبهات))، وذلك على أثر التقديرات التي كانت سائدة لدى الأجهزة العسكرية و((الشاباك))، وبموجبها أن ((السنوار يريد أن يحكم ويحسّن الوضع الاقتصادي في القطاع)). وأشارت الصحيفة إلى أن إخفاقات ((أمان)) و((الشاباك)) لا تعفي المستوى السياسي من المسؤولية. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير عضو في هيئة الأركان العامة قوله حول تدريبات قوات ((حماس)) المتكررة والعلنية، إنه ((لم ننجح في إدراك أن الخطة التي نُسجت أمام أنظارنا تحولت إلى أمر عسكري. لا نحن ولا (الشاباك)، وكذلك ليس الموساد ولا طواقم مراقبة تقييمات الوضع. ونحن لا نعلم متى اتخذ السنوار القرار بتحويل الخطة إلى أمر عسكري، ولا نعلم لماذا أيضاً، رغم أنه تعالت تقديرات بهذا الخصوص)).-(وكالات)

MENAFN29112023000072011014ID1107507639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث