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زوارق الاحتلال الإسرائيلي تخرق الهدنة بعد إطلاق النار على مناطق ساحلية بغزة

11/29/2023 4:54:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت ((وكالة الأنباء الفلسطينية))، اليوم الأربعاء، بأن زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدداً من القذائف على ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان بقطاع غزة، في خرق للهدنة.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الزوارق فتحت النار على منازل للمواطنين في مناطق محاذية ومقابلة لسواحل القطاع، لكن لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات.
من جهته، أفاد ((تلفزيون الأقصى))، اليوم، بأن زوارق إسرائيلية تستهدف بالقذائف غرب محافظتيْ خان يونس والوسطى في قطاع غزة، على الرغم من تمديد الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي و((حماس)) التي دخلت يومها الخامس.
وأشارت ((وكالة الأنباء الفلسطينية)) إلى أن إسرائيل خرقت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة آخر، كما أصيب أيضاً سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى، غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت، في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة آخرين.-(وكالات)

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