41.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 41.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.50 و36.90 دينار، على التوالي.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، بلغ 294 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا.

ولفت علان في تصريح لــ (بترا)، إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية " ضعيف"، فيما تحسن العرض بشكل طفيف جدا وهناك عمليات جني أرباح جراء بيع جزء بسيط من المدخرات لدى المواطنين، لكنهم ينتظرون مزيدا من الارتفاعات العالمية.

وقال أن سعر المعدن الأصفر والذي ارتفع صباح اليوم، بلغ بالسوق العالمية 2044 دولارا للأونصة الواحدة، متأثرا بضعف الدولار الأميركي، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى وجود طلب عالمي من قبل البنوك والصناديق السيادية على شراء المعدن النفيس، بالإضافة للتحوط من الأزمات السياسية والتوترات، موضحا أن ألأسواق العالمية اقتربت من ملامسة السعر التاريخي للذهب والبالغ 2080، الذي سجله مع بدء الحرب الروسية –الأوكرانية.-(بترا)





