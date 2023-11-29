فتحاويون يهتفون للضيف.. تزايد لـجاذبية حماس في الضفة

"من غزة إلى جنين" و"بالروح بالدم نفديك يا حماس"، كان هذا من بين الهتافات التي رددتها حشود كبيرة في الضفة الغربية تجمعت للترحيب بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل الأسرى التي نُفذت بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد شعبية حماس بالضفة.



فبينما تقدم السلطة الفلسطينية نفسها للغرب عن بديل لحماس في حكم غزة، فإنه في الواقع ترتفع شعبية حماس في الضفة الغربية وتتراجع شعبية فتح، منذ طوفان الأقصى وما تبعه من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، بل إن هذا الصعود في شعبية حماس والتراجع في شعبية فتح بدأ قبل طوفان الأقصى، حسب تقارير إعلامية غربية.



حماس نفذت طوفان الأقصى من أجل القدس والضفة بالأساس

وليس غريباً ارتفاع شعبية حماس في الضفة، في ظل حقيقة أن أغلب أهداف الحركة من عملية طوفان الأقصى مرتبطة بالضفة الغربية والقدس.

وحددت الحركة خمسة أهداف رئيسية من عملية طوفان الأقصى، الرد على الاقتحامات المتصاعدة بحق المسجد الأقصى، وعلى الانتهاكات بحق سكان الضفة لا سيما مزارعي المناطق المجاورة للمستوطنات، وكذلك على توسع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، والرد على تصعيد الانتهاكات بحق الأسرى والعمل على تأمين صفقة لإطلاقهم، وتخفيف الحصار على غزة.



ومن بين هذه الأهداف الخمسة هناك أربعة مرتبطة بالضفة والقدس، بل إن حتى معظم الأسرى الذين أطلق سراحهم حتى الآن بعد طوفان الأقصى كانوا من الضفة.



وفي عام 2021، أطلقت حماس الصواريخ نحو القدس، مما أدى إلى اندلاع معركة أسوار القدس، وذلك رداً على مسيرة الأعلام الإسرائيلية والانتهاكات بحق الأقصى، ليهتف المواطنون في القدس والضفة بالضفة باسم محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس المعروف باسم كتائب عز الدين القسام.



واليوم مع استقبال كل دفعة جديدة من الأسرى بالضفة، يهتف الأسرى المحررون والمستقبلون لهم باسم الضيف، قائلين: "حط السيف قبال السيف إحنا رجال محمد ضيف".



كما يؤشر تصاعد مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة تحديداً في جنين ونابلس إلى أن حتى بعض المجموعات الفتحاوية تفضل السير على طريق حماس في الكفاح المسلح، حيث إن كثيراً من الشباب الذي حمل السلاح في الضفة خلال العامين الماضيين محسوبون على أجواء فتح وبعضهم من الجهاد، وقلة منهم من حماس التي تتعرض لضغط كبير من السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال، ولكن لا تخفي الحركة تأييدها ودعمها لهذه المجموعات.



الاحتفالات بإطلاق الأسرى أظهرت شعبية حماس بالضفة

وتكشف الاحتفالات بإطلاق الأسرى الكثير، رغم محاولة سلطات الاحتلال منعها.

فخلال هذه الاحتفالات حمل العديد من المشاركين أعلام حماس الخضراء ورددوا شعارات مؤيدة لحماس أثناء احتضانهم للأسرى الفلسطينيين المحررين. لقد أثارت صور الحشود الكبيرة من الشباب قلق السلطة الفلسطينية وهي تكافح من أجل البقاء.



ويقول تقرير في وكالة "The Meadia line" الأمريكية المعنية بتغطية شؤون الشرق الأوسط: "شهدت حركة حماس الإسلامية التي تهيمن على قطاع غزة ارتفاعاً في شعبيتها بين جميع الفلسطينيين منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

في الضفة الغربية، هناك أقلية صغيرة فقط لديها وجهة نظر إيجابية تجاه السلطة الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية كبيرة بشكل عام في المناطق التي تسيطر عليها. والتي يُنظر إليها على أنها مقاول من الباطن للاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.



المفارقة أن بعض الانتقادات تصاعدت لحماس في الضفة عندما لم ترد على الجرائم الإسرائيلية منذ نهاية حرب مايو/أيار 2021.



واليوم إحدى نتائج الحرب في غزة هي تزايد جاذبية حماس في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى الإحباط الناجم عن الافتقار إلى أفق سياسي عبر القنوات الدبلوماسية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإسرائيل.



فتحاويون يهتفون لحماس خلال استقبالهم للأسرى











يقول الطالب الجامعي يزن عبد الله: "لقد جئت إلى هنا للاحتفال بالإفراج عن السجناء وإظهار دعمي للمقاومة". وقال عبد الله إنه نشأ محاطاً بأنصار فتح، بمن في ذلك والده وأعمامه. ومع ذلك، قال إن فتح، أبرز وأقدم الفصائل الفلسطينية التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، فقدت "بوصلتها". وقال: "كانت فتح تؤمن بالمقاومة والتحرير، لكن ذلك اختفى، وكل ما يقلق قادتها هو حماية مصالحهم". "بالنسبة لنا، حماس هي زعيمة الشعب الفلسطيني".

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً حاداً في تأييد عباس الذي تمّ تهميشه بسبب الحرب، ولكن يُنظر إليه دولياً على أنه شريك في إحياء عملية السلام التي توقفت منذ فترة طويلة.



كان الرئيس الفلسطيني يتفاخر بالتزام السلطة تحت قيادته بالتنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب، ورغم أنه علق لفترة التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب صفقة القرن، ولكنه أعاد هذا التنسيق دون مقابل يذكر، وما زال متحفظاً على فكرة المقاومة المسلحة متمسكاً فقط بالتسوية السلمية كسبيل للحل، وهي تسوية ماتت إكلينيكياً.

تراجع شعبية السلطة





هناك أسباب عديدة لضعف السلطة الفلسطينية، بعضها نابع من داخلها، والبعض مفروض عليها من الغرب وإسرائيل.



أبرز العوامل الداخلية هي الفساد المنتشر على نطاق واسع، على الرغم من أن الدبلوماسيين الفلسطينيين يقولون إنه ليس وباءً متوطناً، حسبما ورد في تقرير لصحيفة the Guardian البريطانية.



إضافة لذلك، أصيبت السلطة بالشلل المالي بسبب توقف دعم المانحين بقيادة الولايات المتحدة، وهو الموقف الذي كان يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان.



وفي عام 2013، شكلت المنح الخارجية التي بلغت حوالي 1.4 مليار دولار ثلث إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية. وبحلول عام 2022، انخفض هذا المبلغ إلى أقل من 350 مليون دولار أو أقل بقليل من 3% من إجمالي إنفاق السلطة الفلسطينية، وفقاً لتقرير صدر هذا العام عن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط. وكان من المقرر أن تقوم إسرائيل في عام 2023 بحجب ضرائب الاستيراد الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار. وكانت العواقب واضحة بالنسبة للمدارس والمستشفيات الفقيرة.



أوقفت الولايات المتحدة، التي تؤيد السلطة الفلسطينية الآن، أي مدفوعات لها منذ عام 2017 احتجاجاً على دفع مزايا مالية لعائلات السجناء الفلسطينيين والقتلى في الصراع، بما في ذلك المقاومون المشاركون في هجمات ضد الإسرائيليين.



لكن نقطة الضعف الأكبر التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي أنها اضطرت إلى العمل بناء على افتراض زائف. عندما تم إنشاء السلطة الفلسطينية نفسها في عام 1994، روج القادة الفلسطينيون للسلطة كهيئة انتقالية في عملية دبلوماسية بعد اتفاقيات أوسلو من شأنها أن تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي مع انهيار احتمالات حل الدولتين حرمت السلطة الفلسطينية من سبب وجودها.



ومع توقف الجهود الدبلوماسية الثنائية منذ عام 2001، عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب حديثاً أرييل شارون مقابلة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وفي خضم الانتفاضة الثانية التي قادتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، ركزت السلطة الفلسطينية على طرق أخرى لإثبات أهميتها وإظهار أن استراتيجية اللاعنف يمكن أن يؤدي إلى نتائج. وقبل كل شيء، سعت إلى الحصول على مكانة دولية من خلال الأمم المتحدة.



ولكن حتى هذا المسار أغلق من جانب الدول الغربية.

تنكر للشعب الفلسطيني

وأصبح يفترض أن تقوم السلطة بمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل وحتى الاحتجاجات الشعبية دون أن تكون قادرة كأي سلطة على حماية شعبها من اعتداءات الجيش الإسرائيلي.



لم يعد أمامها سوى محكمة العدل والجنائية الدولية، ولكن أمريكا وقفت لها بالمرصاد.



ولذا لجأ محمود عباس، والذي يعد أكثر التزاماً بالتنسيق الأمني من سلفه ياسر عرفات، للطريق السياسي الوحيد الذي أصبح محكوماً به بسبب خياراته، وهو إطلاق حملة للمطالبة بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وقد حكمت عليها المعارضة الأمريكية بالفشل، ولم تترك لها إلا صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وتمكنت فلسطين من الحصول على عضوية اليونسكو، ولكن حتى المحاولة المتواضعة للانضمام إلى هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة تم التخلي عنها بسبب الضغوط الأمريكية.



وطلبت السلطة الفلسطينية في عام 2015 الإذن للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية. وبعد خمس سنوات من المداولات، وافقت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 على أنها تتمتع بالولاية القضائية اللازمة. لكن هذا أدى إلى هجوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على السلطة الفلسطينية، إذ عارضت الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب أي تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل، بل وجهت تهديدات للمحكمة الجنائية الدولية.



انتهى الأمر بأن أصبح الفلسطينيون ينظرون إلى السلطة الفلسطينية على نحو متزايد باعتبارها مقاولاً أمنياً من الباطن لإسرائيل، حسب الصحيفة البريطانية.



وباسم مكافحة الإرهاب غالباً ما فرضت عدالة تعسفية في الضفة الغربية. وقدرت منظمة "محامون من أجل العدالة"، وهي مجموعة توثق مثل هذه الحالات المتعلقة بالعدالة التعسفية، أنه في عام 2022 وحده، اعتقلت السلطة الفلسطينية أكثر من 500 فلسطيني بدعوى ارتكابهم جرائم ضد إسرائيل. وقالت السلطة الفلسطينية إن البديل هو اندلاع انتفاضة ثالثة وانهيار السلطة الفلسطينية.



شعبية السلطة انهارت حتى قبل طوفان الأقصى بينما تأييد حماس في صعود

وقد أثر كل هذا بشكل كبير على سمعة السلطة الفلسطينية. وتظهر استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أنه قبل أيام من هجوم حماس على الإسرائيليين، اعتبر 80% من الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية فاسدة، واعتبرها 62% عائقاً وليست رصيداً. ولا تتمتع أي من مؤسساتها الرئيسية بشرعية شعبية.



ولم يؤدّ تزايد العنف في الضفة الغربية هذا العام إلا إلى إضعاف السلطة الفلسطينية بشكل أكبر، وهو ما يصب في مصلحة المسلحين في الضفة الغربية الذين يقدمون لشباب الضفة الغربية فرصة لمواجهة المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وشهدت الانتخابات الجامعية الأخيرة التي جرت في الجامعات الطلابية فوز كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحماس على حركة فتح.



وبينما أخفقت السلطة في الحصول على أية مكاسب تذكر من إسرائيل، فلقد سبق أن أطلقت حماس عبر صفقة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط 1027أسيراً من الفلسطينيين، كما أنها رغم أنها تحكم غزة، فإن أغلب مواجهتها مع إسرائيل مرتبطة بالوضع الخطير في الضفة، ورغم الثمن الكبير الذي يدفعه الشعب الفلسطيني ثمناً للمقاومة، إلا أن حالة حماس التي تتنوع أشكال مواجهتها للاحتلال تمثل حلاً أفضل كثيراً من المشاهدة بدون حراك أو الشكوى في محافل دولية لا تسمن ولا تغني من جوع، كما تفعل السلطة.

كما أن الشعب الفلسطيني صاحب الإرث النضالي الطويل يعلم أن تحرير الأوطان سيكون له أثمان.

خلافة الحكم مرفوضة















عباس البالغ من العمر 88 عاماً هو في عامه الثامن عشر من ولايته الرئاسية التي يفترض أن تمتد فقط لأربع سنوات – ولم يتم إجراء أي انتخابات منذ تأجيل الانتخابات عام 2010.



ولكن الأخطر أنه ليس هناك بديل مطروح لعباس يمكن أن يلقى قبولاً شعبياً فلسطينياً، وتسعى القوى الغربية والإقليمية لفرض بدائل ليس لها شعبية بين الفلسطينيين بل قد تكون مكروهة.



وكان أحد جوانب نهج عباس الإشكالي بصفة خاصة هو رفضه المستمر بدء أي شكل من أشكال خلافة الحكم، أو القيام بأي استعدادات لليوم الذي ينتهي فيه حكمه في نهاية المطاف. -عربي بوست